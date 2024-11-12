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Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.11.2024
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:50
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция признала законным решение суда", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Котлярова*. Это жалоба на первый штраф, назначенный Котлярову* в июне. Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал его еще на 50 тысяч рублей за видеозапись в Telegram на канале "Порнофильмы", в которой он высказывался о первом штрафе. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html
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Россия, Москва, Украина, Московский городской суд, Telegram, Происшествия
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию ВС России