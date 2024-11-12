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Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.11.2024
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06:50 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/shtraf-1983211937.html
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.11.2024
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:50
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция признала законным решение суда", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Котлярова*. Это жалоба на первый штраф, назначенный Котлярову* в июне. Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал его еще на 50 тысяч рублей за видеозапись в Telegram на канале "Порнофильмы", в которой он высказывался о первом штрафе. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html
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россия, москва, украина, московский городской суд, telegram, происшествия
Россия, Москва, Украина, Московский городской суд, Telegram, Происшествия
Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию армии

Суд признал законным штраф солисту "Порнофильмов" за дискредитацию ВС России

© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсетиВладимир Котляров* (признан в РФ иноагентом)
Владимир Котляров* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсети
Владимир Котляров* (признан в РФ иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция признала законным решение суда", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Котлярова*.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Иноагенты не смогут вывести деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин
11 ноября, 18:04
Это жалоба на первый штраф, назначенный Котлярову* в июне. Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал его еще на 50 тысяч рублей за видеозапись в Telegram на канале "Порнофильмы", в которой он высказывался о первом штрафе.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Cтендап-комик Денис Алесин* - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Стендап-комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов
8 ноября, 17:36
 
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