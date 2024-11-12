Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу
Шойгу: Россия и Китай должны наращивать внешнеполитическую координацию
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Китайская Народная Республика должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве в марте 2023 года, в Пекине в мае текущего года, а также на полях саммитов ШОС в Астане и БРИКС в Казани", - заявил секретарь Совбеза РФ.
"Важнейшей задачей в связи с этим вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики "двойного сдерживания" России и Китая. Дальнейшее наращивание внешнеполитической координации, в том числе в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности", - сказал Шойгу.
Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
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