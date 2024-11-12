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Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.11.2024
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08:50 12.11.2024 (обновлено: 15:41 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/shoygu-1983219905.html
Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу
Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.11.2024
Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу
Россия и Китайская Народная Республика должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:50
2024-11-12T15:41
россия
китай
сша
сергей шойгу
ван и (политик)
си цзиньпин
шос
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Китайская Народная Республика должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И. "Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве в марте 2023 года, в Пекине в мае текущего года, а также на полях саммитов ШОС в Астане и БРИКС в Казани", - заявил секретарь Совбеза РФ. "Важнейшей задачей в связи с этим вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики "двойного сдерживания" России и Китая. Дальнейшее наращивание внешнеполитической координации, в том числе в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности", - сказал Шойгу. Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
https://ria.ru/20241112/shojgu-1983217112.html
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россия, китай, сша, сергей шойгу, ван и (политик), си цзиньпин, шос, брикс, в мире
Россия, Китай, США, Сергей Шойгу, Ван И (политик), Си Цзиньпин, ШОС, БРИКС, В мире
Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу

Шойгу: Россия и Китай должны наращивать внешнеполитическую координацию

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Китайская Народная Республика должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве в марте 2023 года, в Пекине в мае текущего года, а также на полях саммитов ШОС в Астане и БРИКС в Казани", - заявил секретарь Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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"Важнейшей задачей в связи с этим вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики "двойного сдерживания" России и Китая. Дальнейшее наращивание внешнеполитической координации, в том числе в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности", - сказал Шойгу.
Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
Министр обороны России Сергей Шойгу (слева) и министр обороны КНР Дун Цзюнь во время встречи в Астане. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая
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РоссияКитайСШАСергей ШойгуВан И (политик)Си ЦзиньпинШОСБРИКСВ мире
 
 
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