https://ria.ru/20241112/shoygu-1983219905.html

Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу

Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.11.2024

Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, заявил Шойгу

Россия и Китайская Народная Республика должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:50

2024-11-12T08:50

2024-11-12T15:41

россия

китай

сша

сергей шойгу

ван и (политик)

си цзиньпин

шос

брикс

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Китайская Народная Республика должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И. "Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве в марте 2023 года, в Пекине в мае текущего года, а также на полях саммитов ШОС в Астане и БРИКС в Казани", - заявил секретарь Совбеза РФ. "Важнейшей задачей в связи с этим вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики "двойного сдерживания" России и Китая. Дальнейшее наращивание внешнеполитической координации, в том числе в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности", - сказал Шойгу. Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.

https://ria.ru/20241112/shojgu-1983217112.html

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942469221.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, сша, сергей шойгу, ван и (политик), си цзиньпин, шос, брикс, в мире