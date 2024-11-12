https://ria.ru/20241112/shor-1983406448.html
Шор предупредил об утрате культурной идентичности Молдавии
Шор предупредил об утрате культурной идентичности Молдавии - РИА Новости, 12.11.2024
Шор предупредил об утрате культурной идентичности Молдавии
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил опасение, что ряд рекомендаций Евросоюза может привести к утрате культурной идентичности... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:40
2024-11-12T22:40
2024-11-12T22:40
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КИШИНЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил опасение, что ряд рекомендаций Евросоюза может привести к утрате культурной идентичности Молдавии. "Европейская комиссия выпустила очередной отчёт, который демонстрирует ценности, абсолютно далекие от интересов молдавского народа. Евробюрократы снова требуют пересмотреть традиционное законодательство, якобы для "правовой защиты" и "равенства". В частности, предлагают ввести нормы, защищающие права ЛГБТ*, вплоть до легализации процедуры смены пола. И, как всегда, платить за это будет народ. Наши пенсионеры получают копейки, а им предлагают выделить деньги на дорогостоящие операции, чуждые молдавским традициям. Выполнение этих рекомендаций может привести к утрате молдавской культурной идентичности и превращению страны в "безликую" часть евроглобалистического проекта", - написал Шор в своем Telegram-канале. По словам политика, европейские структуры также настаивают на внедрении в школах программ, посвящённых вопросам нетрадиционной ориентации с раннего возраста. "Они хотят, чтобы с детства наших детей "просвещали" на тему того, что трансгендерность — это норма. Видимо, традиционное молдавское воспитание больше не вписывается в стандарты ЕС", - подчеркнул Шор. Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982951639.html
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в мире, молдавия, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Илан Шор, Евросоюз
Шор предупредил об утрате культурной идентичности Молдавии
Шор: рекомендации ЕС могут привести к утрате культурной идентичности Молдавии
КИШИНЕВ, 12 ноя – РИА Новости.
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор
выразил опасение, что ряд рекомендаций Евросоюза может привести к утрате культурной идентичности Молдавии.
"Европейская комиссия выпустила очередной отчёт, который демонстрирует ценности, абсолютно далекие от интересов молдавского народа. Евробюрократы снова требуют пересмотреть традиционное законодательство, якобы для "правовой защиты" и "равенства". В частности, предлагают ввести нормы, защищающие права ЛГБТ*, вплоть до легализации процедуры смены пола. И, как всегда, платить за это будет народ. Наши пенсионеры получают копейки, а им предлагают выделить деньги на дорогостоящие операции, чуждые молдавским традициям. Выполнение этих рекомендаций может привести к утрате молдавской культурной идентичности и превращению страны в "безликую" часть евроглобалистического проекта", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По словам политика, европейские структуры также настаивают на внедрении в школах программ, посвящённых вопросам нетрадиционной ориентации с раннего возраста.
"Они хотят, чтобы с детства наших детей "просвещали" на тему того, что трансгендерность — это норма. Видимо, традиционное молдавское воспитание больше не вписывается в стандарты ЕС
", - подчеркнул Шор.
Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России