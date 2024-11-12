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Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС - РИА Новости, 12.11.2024
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08:45 12.11.2024 (обновлено: 15:42 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/shojgu-1983219173.html
Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС
Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС - РИА Новости, 12.11.2024
Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил признательность китайской стороне за поддержку российского... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:45
2024-11-12T15:42
в мире
китай
россия
сергей шойгу
си цзиньпин
ван и (политик)
брикс
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил признательность китайской стороне за поддержку российского председательства в БРИКС. "Признательны китайским друзьям за последовательную поддержку российского председательства в БРИКС и, разумеется, за визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для участия в саммите", - сказал Шойгу. Он также сказал, что рассчитывает на продолжение продуктивного рабочего диалога по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки в конструктивном и максимально доверительном ключе. "В условиях усиливающейся глобальной нестабильности значимость регулярных контактов между нами в формате двусторонних профильных консультаций значительно возрастает. Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве", - отметил он. В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
https://ria.ru/20241112/shojgu-1983218367.html
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в мире, китай, россия, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик), брикс
В мире, Китай, Россия, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, Ван И (политик), БРИКС
Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС

Шойгу поблагодарил Китай за визит Си Цзиньпина и участие в саммите БРИКС

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил признательность китайской стороне за поддержку российского председательства в БРИКС.
"Признательны китайским друзьям за последовательную поддержку российского председательства в БРИКС и, разумеется, за визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для участия в саммите", - сказал Шойгу.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Он также сказал, что рассчитывает на продолжение продуктивного рабочего диалога по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки в конструктивном и максимально доверительном ключе.
«
"В условиях усиливающейся глобальной нестабильности значимость регулярных контактов между нами в формате двусторонних профильных консультаций значительно возрастает. Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве", - отметил он.
В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
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В миреКитайРоссияСергей ШойгуСи ЦзиньпинВан И (политик)БРИКС
 
 
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