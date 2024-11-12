https://ria.ru/20241112/shojgu-1983219173.html

Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС

Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС - РИА Новости, 12.11.2024

Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил признательность китайской стороне за поддержку российского... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:45

2024-11-12T08:45

2024-11-12T15:42

в мире

китай

россия

сергей шойгу

си цзиньпин

ван и (политик)

брикс

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил признательность китайской стороне за поддержку российского председательства в БРИКС. "Признательны китайским друзьям за последовательную поддержку российского председательства в БРИКС и, разумеется, за визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для участия в саммите", - сказал Шойгу. Он также сказал, что рассчитывает на продолжение продуктивного рабочего диалога по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки в конструктивном и максимально доверительном ключе. "В условиях усиливающейся глобальной нестабильности значимость регулярных контактов между нами в формате двусторонних профильных консультаций значительно возрастает. Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве", - отметил он. В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.

https://ria.ru/20241112/shojgu-1983218367.html

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китай

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Дарья Буймова

в мире, китай, россия, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик), брикс