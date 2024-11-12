Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС
Шойгу поблагодарил Китай за визит Си Цзиньпина и участие в саммите БРИКС
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил признательность китайской стороне за поддержку российского председательства в БРИКС.
"Признательны китайским друзьям за последовательную поддержку российского председательства в БРИКС и, разумеется, за визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для участия в саммите", - сказал Шойгу.
Он также сказал, что рассчитывает на продолжение продуктивного рабочего диалога по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки в конструктивном и максимально доверительном ключе.
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"В условиях усиливающейся глобальной нестабильности значимость регулярных контактов между нами в формате двусторонних профильных консультаций значительно возрастает. Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по итогам переговоров глав наших государств в Москве", - отметил он.
В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.