https://ria.ru/20241112/shojgu-1983217112.html
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности - РИА Новости, 12.11.2024
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности
Двусторонние связи России и Китайской Народной Республики являются одним из стержней мировой политики и безопасности, а также одним из глобальных... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:27
2024-11-12T08:27
2024-11-12T08:28
в мире
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Двусторонние связи России и Китайской Народной Республики являются одним из стержней мировой политики и безопасности, а также одним из глобальных стабилизирующих факторов. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. "Прежде всего, хотел бы поздравить вас и дружественный китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами: 75-летием образования КНР и установлением дипломатических отношений между нашими странами. За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - сказал Шойгу. В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
https://ria.ru/20241112/kitay-1983216033.html
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в мире, китай, россия, сергей шойгу, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности
Шойгу назвал двусторонние связи России и Китая стержнем мировой безопасности
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Двусторонние связи России и Китайской Народной Республики являются одним из стержней мировой политики и безопасности, а также одним из глобальных стабилизирующих факторов. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.
"Прежде всего, хотел бы поздравить вас и дружественный китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами: 75-летием образования КНР и установлением дипломатических отношений между нашими странами. За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - сказал Шойгу.
В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.