Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 12.11.2024 (обновлено: 08:28 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/shojgu-1983217112.html
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности - РИА Новости, 12.11.2024
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности
Двусторонние связи России и Китайской Народной Республики являются одним из стержней мировой политики и безопасности, а также одним из глобальных... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:27
2024-11-12T08:28
в мире
китай
россия
сергей шойгу
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Двусторонние связи России и Китайской Народной Республики являются одним из стержней мировой политики и безопасности, а также одним из глобальных стабилизирующих факторов. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. "Прежде всего, хотел бы поздравить вас и дружественный китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами: 75-летием образования КНР и установлением дипломатических отношений между нашими странами. За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - сказал Шойгу. В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
https://ria.ru/20241112/kitay-1983216033.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сергей шойгу, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности

Шойгу назвал двусторонние связи России и Китая стержнем мировой безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Двусторонние связи России и Китайской Народной Республики являются одним из стержней мировой политики и безопасности, а также одним из глобальных стабилизирующих факторов. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.
"Прежде всего, хотел бы поздравить вас и дружественный китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами: 75-летием образования КНР и установлением дипломатических отношений между нашими странами. За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - сказал Шойгу.
В понедельник сообщалось, что Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Ван И заявил о взаимной поддержке между Россией и Китаем
Вчера, 08:16
 
В миреКитайРоссияСергей ШойгуВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала