https://ria.ru/20241112/sever-1983261211.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 12.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:32

2024-11-12T12:32

2024-11-12T12:40

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Уды, Избицкое и Казачья Лопань Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241112/mask-1983257578.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность