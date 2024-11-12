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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 12.11.2024
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12:32 12.11.2024 (обновлено: 12:40 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/sever-1983261211.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 12.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:32
2024-11-12T12:40
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Уды, Избицкое и Казачья Лопань Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Уды, Избицкое и Казачья Лопань Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
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