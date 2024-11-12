https://ria.ru/20241112/sberbank-1983243375.html

ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе

ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе - РИА Новости, 12.11.2024

ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:00

2024-11-12T11:00

2024-11-12T11:00

экономика

россия

москва

сбербанк россии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства. В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. В октябре ведомство признало Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как кредитная организация использовала некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги. "ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе. Банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты". Указывается, что часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. По мнению ведомства, действия Сбербанка искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги. "Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.

https://ria.ru/20241105/fas-1981891933.html

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экономика, россия, москва, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)