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ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе - РИА Новости, 12.11.2024
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11:00 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/sberbank-1983243375.html
ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе
ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе - РИА Новости, 12.11.2024
ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:00
2024-11-12T11:00
экономика
россия
москва
сбербанк россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства. В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. В октябре ведомство признало Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как кредитная организация использовала некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги. "ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе. Банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты". Указывается, что часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. По мнению ведомства, действия Сбербанка искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги. "Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.
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экономика, россия, москва, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Москва, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе

ФАС признала Сбербанк нарушившим закон из-за рекламы автокредита

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства.
В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. В октябре ведомство признало Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как кредитная организация использовала некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги.
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"ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе. Банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты". Указывается, что часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала.
По мнению ведомства, действия Сбербанка искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги.
"Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.
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ЭкономикаРоссияМоскваСбербанк РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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