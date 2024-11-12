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На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке - РИА Новости, 12.11.2024
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19:25 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/sayt-1983389690.html
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке - РИА Новости, 12.11.2024
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке
Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись во вторник кибератаке, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:25
2024-11-12T19:25
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись во вторник кибератаке, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "Сайты Верховного Суда и Судебной власти Украины подверглись DDoS-атакам. Также был атакован сайт Государственного предприятия "Информационные судебные системы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным компании "Информационные судебные системы", как передает издание, работу сервисов через некоторое время удалось полностью восстановить.
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в мире, украина, верховный суд украины
В мире, Украина, Верховный суд Украины
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке

Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись кибератаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись во вторник кибератаке, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета".
"Сайты Верховного Суда и Судебной власти Украины подверглись DDoS-атакам. Также был атакован сайт Государственного предприятия "Информационные судебные системы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным компании "Информационные судебные системы", как передает издание, работу сервисов через некоторое время удалось полностью восстановить.
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