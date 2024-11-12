https://ria.ru/20241112/sayt-1983389690.html
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке - РИА Новости, 12.11.2024
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке
Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись во вторник кибератаке, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:25
2024-11-12T19:25
2024-11-12T19:25
в мире
украина
верховный суд украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:51:2698:1569_1920x0_80_0_0_a341159ed86c3a765c296d286bdc9c07.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись во вторник кибератаке, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "Сайты Верховного Суда и Судебной власти Украины подверглись DDoS-атакам. Также был атакован сайт Государственного предприятия "Информационные судебные системы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным компании "Информационные судебные системы", как передает издание, работу сервисов через некоторое время удалось полностью восстановить.
https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970929353.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:0:2698:2025_1920x0_80_0_0_c3fa3cf303476e2329447b89e55695fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховный суд украины
В мире, Украина, Верховный суд Украины
На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке
Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись кибератаке