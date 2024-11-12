https://ria.ru/20241112/sayt-1983389690.html

На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке

На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке - РИА Новости, 12.11.2024

На Украине сайты судебной власти подверглись кибератаке

Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись во вторник кибератаке, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:25

2024-11-12T19:25

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сайты судебной власти Украины и Верховного суда подверглись во вторник кибератаке, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "Сайты Верховного Суда и Судебной власти Украины подверглись DDoS-атакам. Также был атакован сайт Государственного предприятия "Информационные судебные системы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным компании "Информационные судебные системы", как передает издание, работу сервисов через некоторое время удалось полностью восстановить.

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в мире, украина, верховный суд украины