https://ria.ru/20241112/samolet-1983384457.html

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы - РИА Новости, 12.11.2024

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы

Самолет АТR-42-500 с 45 пассажирами и тремя членами экипажа выкатился за пределы полосы в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает Восточный... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:54

2024-11-12T18:54

2024-11-12T18:54

происшествия

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Самолет АТR-42-500 с 45 пассажирами и тремя членами экипажа выкатился за пределы полосы в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает Восточный межрегиональный СУТ СК России. По данным ведомства, днем 11 ноября при взлете из Черемшанки в Красноярском крае воздушное судно АТR-42-500 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был вылететь в Северо-Енисейск. "Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе транспортного СК, на борту самолета находилось 45 пассажиров, три пилота и один бортпроводник.

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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)