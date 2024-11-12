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В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы - РИА Новости, 12.11.2024
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18:54 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/samolet-1983384457.html
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы - РИА Новости, 12.11.2024
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы
Самолет АТR-42-500 с 45 пассажирами и тремя членами экипажа выкатился за пределы полосы в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает Восточный... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:54
2024-11-12T18:54
происшествия
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Самолет АТR-42-500 с 45 пассажирами и тремя членами экипажа выкатился за пределы полосы в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает Восточный межрегиональный СУТ СК России. По данным ведомства, днем 11 ноября при взлете из Черемшанки в Красноярском крае воздушное судно АТR-42-500 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был вылететь в Северо-Енисейск. "Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе транспортного СК, на борту самолета находилось 45 пассажиров, три пилота и один бортпроводник.
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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы

В Красноярском крае самолет с 45 пассажирами выкатился за пределы полосы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛуна и самолет
Луна и самолет - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Самолет АТR-42-500 с 45 пассажирами и тремя членами экипажа выкатился за пределы полосы в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает Восточный межрегиональный СУТ СК России.
По данным ведомства, днем 11 ноября при взлете из Черемшанки в Красноярском крае воздушное судно АТR-42-500 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был вылететь в Северо-Енисейск.
"Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе транспортного СК, на борту самолета находилось 45 пассажиров, три пилота и один бортпроводник.
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11 ноября, 06:09
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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