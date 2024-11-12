https://ria.ru/20241112/rzhd-1983298033.html

СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала

СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала

РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала со стоимостью около миллиарда рублей на предстоящем заседании совета директоров, пишет РБК РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:49

2024-11-12T14:49

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РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала со стоимостью около миллиарда рублей на предстоящем заседании совета директоров, пишет РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией."Совет директоров компании обсудит это на заседании во вторник, 12 ноября", — говорится в материале.Представитель РЖД отказался комментировать эту информацию, уточнило издание.Рижский вокзал – один из десяти московских железнодорожных вокзалов, начал работу 24 сентября (11 сентября по старому стилю) 1901 года. Здание вокзала открыли после реконструкции 1 сентября 2024 года. Там для пассажиров доступны залы ожидания, билетные кассы, санитарные комнаты и медпункт.

https://realty.ria.ru/20240923/vokzal-1974290337.html

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экономика, коммерческая недвижимость, рбк (медиагруппа), ржд