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СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала - РИА Новости, 12.11.2024
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14:49 12.11.2024 (обновлено: 15:12 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/rzhd-1983298033.html
СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала
СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала
РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала со стоимостью около миллиарда рублей на предстоящем заседании совета директоров, пишет РБК РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:49
2024-11-12T15:12
экономика
коммерческая недвижимость
рбк (медиагруппа)
ржд
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РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала со стоимостью около миллиарда рублей на предстоящем заседании совета директоров, пишет РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией."Совет директоров компании обсудит это на заседании во вторник, 12 ноября", — говорится в материале.Представитель РЖД отказался комментировать эту информацию, уточнило издание.Рижский вокзал – один из десяти московских железнодорожных вокзалов, начал работу 24 сентября (11 сентября по старому стилю) 1901 года. Здание вокзала открыли после реконструкции 1 сентября 2024 года. Там для пассажиров доступны залы ожидания, билетные кассы, санитарные комнаты и медпункт.
https://realty.ria.ru/20240923/vokzal-1974290337.html
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экономика, коммерческая недвижимость, рбк (медиагруппа), ржд
Экономика, Коммерческая недвижимость, РБК (медиагруппа), РЖД
СМИ узнали о сумме сделки по продаже Рижского вокзала

РБК: РЖД оценили Рижский вокзал в миллиард рублей перед продажей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Рижского вокзала после реконструкции
Здание Рижского вокзала после реконструкции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Рижского вокзала после реконструкции. Архивное фото
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РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала со стоимостью около миллиарда рублей на предстоящем заседании совета директоров, пишет РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
"Совет директоров компании обсудит это на заседании во вторник, 12 ноября", — говорится в материале.
Здание Рижского вокзала после реконструкции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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23 сентября, 17:49
Представитель РЖД отказался комментировать эту информацию, уточнило издание.
Рижский вокзал – один из десяти московских железнодорожных вокзалов, начал работу 24 сентября (11 сентября по старому стилю) 1901 года.
Здание вокзала открыли после реконструкции 1 сентября 2024 года. Там для пассажиров доступны залы ожидания, билетные кассы, санитарные комнаты и медпункт.
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьРБК (медиагруппа)РЖД
 
 
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