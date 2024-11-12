https://ria.ru/20241112/ryutte-1983331191.html
Рютте примет Блинкена в Брюсселе
Рютте примет Блинкена в Брюсселе - РИА Новости, 12.11.2024
Рютте примет Блинкена в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена, проведет совместно с ним заседание... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:21
2024-11-12T16:21
2024-11-12T16:21
в мире
сша
брюссель
украина
энтони блинкен
марк рютте
нато
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976170956_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_4a3358ab3cda78b6678d8e628bd79f04.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена, проведет совместно с ним заседание Североатлантического совета, говорится в сообщении пресс-службы организации. "В среду генеральный секретарь примет в штаб-квартире НАТО государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен примет участие во встрече с союзниками в рамках Североатлантического совета", - указывается в документе. По средам в штаб-квартире НАТО традиционно проходят заседания Североатлантического совета на уроне постпредов стран-членов организации. Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен во время визита в Брюссель собирается обсуждать помощь Украине.
https://ria.ru/20240531/blinken-1949708822.html
сша
брюссель
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976170956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a066aacd653a9f765ea03787e8191e99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, брюссель, украина, энтони блинкен, марк рютте, нато, государственный департамент сша
В мире, США, Брюссель, Украина, Энтони Блинкен, Марк Рютте, НАТО, Государственный департамент США
Рютте примет Блинкена в Брюсселе
Рютте проведет заседание Североатлантического совета в Брюсселе 13 ноября