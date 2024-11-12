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Рютте примет Блинкена в Брюсселе - РИА Новости, 12.11.2024
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16:21 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ryutte-1983331191.html
Рютте примет Блинкена в Брюсселе
Рютте примет Блинкена в Брюсселе - РИА Новости, 12.11.2024
Рютте примет Блинкена в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена, проведет совместно с ним заседание... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:21
2024-11-12T16:21
в мире
сша
брюссель
украина
энтони блинкен
марк рютте
нато
государственный департамент сша
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена, проведет совместно с ним заседание Североатлантического совета, говорится в сообщении пресс-службы организации. "В среду генеральный секретарь примет в штаб-квартире НАТО государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен примет участие во встрече с союзниками в рамках Североатлантического совета", - указывается в документе. По средам в штаб-квартире НАТО традиционно проходят заседания Североатлантического совета на уроне постпредов стран-членов организации. Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен во время визита в Брюссель собирается обсуждать помощь Украине.
https://ria.ru/20240531/blinken-1949708822.html
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в мире, сша, брюссель, украина, энтони блинкен, марк рютте, нато, государственный департамент сша
В мире, США, Брюссель, Украина, Энтони Блинкен, Марк Рютте, НАТО, Государственный департамент США
Рютте примет Блинкена в Брюсселе

Рютте проведет заседание Североатлантического совета в Брюсселе 13 ноября

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена, проведет совместно с ним заседание Североатлантического совета, говорится в сообщении пресс-службы организации.
"В среду генеральный секретарь примет в штаб-квартире НАТО государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен примет участие во встрече с союзниками в рамках Североатлантического совета", - указывается в документе.
По средам в штаб-квартире НАТО традиционно проходят заседания Североатлантического совета на уроне постпредов стран-членов организации.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен во время визита в Брюссель собирается обсуждать помощь Украине.
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В миреСШАБрюссельУкраинаЭнтони БлинкенМарк РюттеНАТОГосударственный департамент США
 
 
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