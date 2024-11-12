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Рютте примет Блинкена в Брюсселе

Рютте примет Блинкена в Брюсселе - РИА Новости, 12.11.2024

Рютте примет Блинкена в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена, проведет совместно с ним заседание... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:21

2024-11-12T16:21

2024-11-12T16:21

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена, проведет совместно с ним заседание Североатлантического совета, говорится в сообщении пресс-службы организации. "В среду генеральный секретарь примет в штаб-квартире НАТО государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен примет участие во встрече с союзниками в рамках Североатлантического совета", - указывается в документе. По средам в штаб-квартире НАТО традиционно проходят заседания Североатлантического совета на уроне постпредов стран-членов организации. Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен во время визита в Брюссель собирается обсуждать помощь Украине.

https://ria.ru/20240531/blinken-1949708822.html

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в мире, сша, брюссель, украина, энтони блинкен, марк рютте, нато, государственный департамент сша