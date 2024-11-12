https://ria.ru/20241112/rossija-1983231751.html

Россия заинтересована в расширении авиасообщения с Индией

Россия заинтересована в расширении авиасообщения с Индией - РИА Новости, 12.11.2024

Россия заинтересована в расширении авиасообщения с Индией

Россия заинтересована в расширении авиасообщения с Индией и рассчитывает на возобновление полетов индийских перевозчиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:04

2024-11-12T10:04

2024-11-12T10:04

экономика

россия

индия

денис мантуров

аэрофлот

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении авиасообщения с Индией и рассчитывает на возобновление полетов индийских перевозчиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Мы заинтересованы в расширении прямого авиасообщения между нашими странами… Рассчитываем на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети, а также на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков", - сказал он. Мантуров отметил, что полеты в Индию сейчас осуществляет только российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Компания осуществляет 12 регулярных рейсов в неделю.

https://ria.ru/20241107/putin-1982550447.html

россия

индия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, индия, денис мантуров, аэрофлот