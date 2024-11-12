https://ria.ru/20241112/rosaviatsija-1983385922.html

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа" - РИА Новости, 12.11.2024

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:02

2024-11-12T19:02

2024-11-12T19:02

кировская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

ми-2

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. В конце октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа" для осуществления авиационных работ аннулирован. Решение об этом во вторник, 12 ноября, подписала начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова. Поводом для этого стало заявление генерального директора "Вяткаавиа". Руководитель компании написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации", - говорится в сообщении. Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.

https://ria.ru/20241111/izrail-1983174139.html

кировская область

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кировская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ми-2