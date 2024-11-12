https://ria.ru/20241112/rosaviatsija-1983385922.html
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа" - РИА Новости, 12.11.2024
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:02
2024-11-12T19:02
2024-11-12T19:02
кировская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
ми-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841483548_948:0:2926:1113_1920x0_80_0_0_d97f3430beb85181f0f0436d09716b2b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. В конце октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа" для осуществления авиационных работ аннулирован. Решение об этом во вторник, 12 ноября, подписала начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова. Поводом для этого стало заявление генерального директора "Вяткаавиа". Руководитель компании написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации", - говорится в сообщении. Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.
https://ria.ru/20241111/izrail-1983174139.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841483548_998:0:2808:1358_1920x0_80_0_0_4cce26aa2aca7160af9c88b81fe5132d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ми-2
Кировская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ми-2
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа"