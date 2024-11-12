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СМИ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США - РИА Новости, 12.11.2024
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03:48 12.11.2024 (обновлено: 06:14 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/respublikantsy-1983208063.html
СМИ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США
СМИ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США
Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей США, получив большинство мандатов, прогнозирует авторитетный сервис Decision Desk HQ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T03:48
2024-11-12T06:14
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей США, получив большинство мандатов, прогнозирует авторитетный сервис Decision Desk HQ.Согласно последним данным сервиса, республиканцы получают 218 мест в палате представителей, необходимых для сохранения контроля над законодательным органом. Прогнозируется, что они увеличат большинство до 220 мандатов, 215 будут у демократов. Ранее сообщалось, что американские СМИ прогнозируют республиканцам большинство в сенате с 53 местами. Таким образом, обе палаты конгресса будут контролировать республиканцы, член партии займет пост спикера палаты представителей, а победивший на выборах вместе с Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс возглавит сенат, то есть три высшие выборные должности будут занимать республиканцы.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/zagovor-1982093613.html
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сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США

Decision Desk HQ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США

© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей США, получив большинство мандатов, прогнозирует авторитетный сервис Decision Desk HQ.
Согласно последним данным сервиса, республиканцы получают 218 мест в палате представителей, необходимых для сохранения контроля над законодательным органом. Прогнозируется, что они увеличат большинство до 220 мандатов, 215 будут у демократов.
Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США
6 ноября, 06:07
Ранее сообщалось, что американские СМИ прогнозируют республиканцам большинство в сенате с 53 местами. Таким образом, обе палаты конгресса будут контролировать республиканцы, член партии займет пост спикера палаты представителей, а победивший на выборах вместе с Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс возглавит сенат, то есть три высшие выборные должности будут занимать республиканцы.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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СШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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