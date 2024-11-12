СМИ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США
Decision Desk HQ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США
© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей США, получив большинство мандатов, прогнозирует авторитетный сервис Decision Desk HQ.
Согласно последним данным сервиса, республиканцы получают 218 мест в палате представителей, необходимых для сохранения контроля над законодательным органом. Прогнозируется, что они увеличат большинство до 220 мандатов, 215 будут у демократов.
В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США
6 ноября, 06:07
Ранее сообщалось, что американские СМИ прогнозируют республиканцам большинство в сенате с 53 местами. Таким образом, обе палаты конгресса будут контролировать республиканцы, член партии займет пост спикера палаты представителей, а победивший на выборах вместе с Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс возглавит сенат, то есть три высшие выборные должности будут занимать республиканцы.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.