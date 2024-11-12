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Глава медиахолдинга Readovka пришел в сознание - РИА Новости, 12.11.2024
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14:44 12.11.2024 (обновлено: 14:45 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/readovka-1983297072.html
Глава медиахолдинга Readovka пришел в сознание
Глава медиахолдинга Readovka пришел в сознание - РИА Новости, 12.11.2024
Глава медиахолдинга Readovka пришел в сознание
Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев пришел в сознание несколько дней назад и остается под наблюдением врачей, сообщает редакция. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:44
2024-11-12T14:45
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев пришел в сознание несколько дней назад и остается под наблюдением врачей, сообщает редакция. Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву. "Глава медиахолдинга Readovka пришел в себя несколько дней назад. Сегодня он находится в ясном сознании под пристальным наблюдением врачей, которые ежедневно корректируют его состояние", - говорится в Telegram-канале издания. В редакции уточнили, что Костылев самостоятельно дышит, реагирует на просьбы врачей и близких, жестикулирует и уже самостоятельно принимает пищу. "Желаем Алексею скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем его возвращения в строй", - добавили в издании.
https://ria.ru/20241012/akter-1977782558.html
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смоленская область, москва, россия
Смоленская область, Москва, Россия
Глава медиахолдинга Readovka пришел в сознание

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев пришел в сознание

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлексей Костылев
Алексей Костылев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Алексей Костылев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев пришел в сознание несколько дней назад и остается под наблюдением врачей, сообщает редакция.
Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву.
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"Глава медиахолдинга Readovka пришел в себя несколько дней назад. Сегодня он находится в ясном сознании под пристальным наблюдением врачей, которые ежедневно корректируют его состояние", - говорится в Telegram-канале издания.
В редакции уточнили, что Костылев самостоятельно дышит, реагирует на просьбы врачей и близких, жестикулирует и уже самостоятельно принимает пищу.
"Желаем Алексею скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем его возвращения в строй", - добавили в издании.
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