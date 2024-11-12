https://ria.ru/20241112/reabilitatsiya-1983242363.html

В Подмосковье откроют новый центр реабилитации участников СВО

В Подмосковье откроют новый центр реабилитации участников СВО - РИА Новости, 12.11.2024

В Подмосковье откроют новый центр реабилитации участников СВО

Новый центр реабилитации и поддержки участников СВО откроют в 2025 году в Подмосковье на базе Семейного центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:56

2024-11-12T10:56

2024-11-12T10:56

общество

московская область (подмосковье)

россия

игорь брынцалов

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Новый центр реабилитации и поддержки участников СВО откроют в 2025 году в Подмосковье на базе Семейного центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в Telegram-канале. "В 2025 году откроем ещё один центр реабилитации и поддержки участников СВО. Он будет работать на базе Семейного центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде. В октябре там появилось новое структурное подразделение – это единственный в России центр для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха. Учреждение принимает у себя жителей со всей страны в возрасте от 18 до 40 лет", - написал Брынцалов. По словам парламентария, из бюджета в 2025 году на развитие центра пойдёт свыше 220 миллионов рублей, в том числе и на открытие направления в рамках поддержки воинов спецоперации. Курс реабилитации будет рассчитан на 21 день. Проходить его смогут бесплатно более 2 тысяч человек ежегодно. "Мы понимаем, как важно поддержать парней после полученных ранений. Им нужно адаптироваться к новым обстоятельствам жизни. Важно, чтобы они чувствовали поддержку, верили в свои силы. Поэтому особое внимание уделяем совершенствованию реабилитации бойцов в Подмосковье. Сейчас её предоставляют в центре "Ясенки" и на базе "Протэкс-центра" в Коломне", - добавил Брынцалов. На центр "Ясенки" в 2025 году планируется выделить более 188 миллионов рублей. С момента открытия центра реабилитацию в нём прошли более 300 бойцов. Центр продолжают оснащать новым оборудованием. В "Ясенках" появились стабилоплатформа, беговая дорожка с подвесом, барокамера и аппарат биологической обратной связи. Кроме того, строится бассейн, который планируется открыть в 2025 году, заключил Брынцалов.

https://ria.ru/20241108/podderzhka-1982603149.html

https://ria.ru/20240708/primore-1958123153.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), россия, игорь брынцалов, московская областная дума