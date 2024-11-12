https://ria.ru/20241112/razvitie-1983313924.html

Более 5 млрд рублей направят на развитие АПК и липецких сел в 2024 году

Более 5 млрд рублей направят на развитие АПК и липецких сел в 2024 году - РИА Новости, 12.11.2024

Более 5 млрд рублей направят на развитие АПК и липецких сел в 2024 году

Господдержка агропромышленного комплекса (АПК) и сел Липецкой области в этом году составит более 5 миллиардов рублей, из них 1,9 миллиарда власти региона... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:41

2024-11-12T15:41

2024-11-12T15:41

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Господдержка агропромышленного комплекса (АПК) и сел Липецкой области в этом году составит более 5 миллиардов рублей, из них 1,9 миллиарда власти региона направят на развитие сельских территорий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что развитие сел Липецкой области финансируется из федерального и регионального бюджетов в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря этому в муниципалитетах ремонтируют и строят школы, бассейн, ледовую арену, очистные сооружения, МФЦ, дома и квартиры, предоставляемые по договору соцнайма, дороги и другие объекты благоустройства. "За несколько лет реализации программы сельские территории в Липецкой области стали заметно комфортнее и уютнее. Улучшение жизни на селе – одна из первоочередных задач государства, которая в свою очередь способствует успешному развитию агропромышленного комплекса", – отметил губернатор Артамонов. Он также уточнил, что в рамках другой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" аграрии также получат в этом году средства на развитие племенного животноводства и растениеводства, модернизацию молочного производства, агротехнологические работы и другие направления. Всего в 2024 году на господдержку АПК Липецкой области по двум этим программам предусмотрено 5,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241112/lipetsk-1983286089.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов