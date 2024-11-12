https://ria.ru/20241112/rassledovanie-1983260290.html

Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев

Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев - РИА Новости, 12.11.2024

Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев

Житель поселка Черлак в Омской области попытался задавить на микроавтобусе двух братьев, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:31

2024-11-12T12:31

2024-11-12T12:31

происшествия

авто

омская область

россия

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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Житель поселка Черлак в Омской области попытался задавить на микроавтобусе двух братьев, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Инцидент произошел в октябре 2023 года. 44-летний житель поселка Черлак в Омской области находился пьяным за рулем на парковке около ночного клуба. Ранее он поссорился там с двумя односельчанами. Мужчина увидел, что они переходят дорогу и попытался их сбить. "Действуя из личных неприязненных отношений, с целью убийства, управляя автомобилем Honda Stepwgn, совершил наезд на двух пешеходов, один из которых 34-летний мужчина, от полученных травм скончался. После совершения преступления обвиняемый скрылся", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц". Вину он не признал. Злоумышленник заключен под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения.

https://ria.ru/20241107/ubiystvo-1982406914.html

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)