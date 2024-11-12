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Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев - РИА Новости, 12.11.2024
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12:31 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/rassledovanie-1983260290.html
Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев
Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев - РИА Новости, 12.11.2024
Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев
Житель поселка Черлак в Омской области попытался задавить на микроавтобусе двух братьев, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:31
2024-11-12T12:31
происшествия
авто
омская область
россия
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Житель поселка Черлак в Омской области попытался задавить на микроавтобусе двух братьев, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Инцидент произошел в октябре 2023 года. 44-летний житель поселка Черлак в Омской области находился пьяным за рулем на парковке около ночного клуба. Ранее он поссорился там с двумя односельчанами. Мужчина увидел, что они переходят дорогу и попытался их сбить. "Действуя из личных неприязненных отношений, с целью убийства, управляя автомобилем Honda Stepwgn, совершил наезд на двух пешеходов, один из которых 34-летний мужчина, от полученных травм скончался. После совершения преступления обвиняемый скрылся", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц". Вину он не признал. Злоумышленник заключен под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения.
https://ria.ru/20241107/ubiystvo-1982406914.html
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
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происшествия, авто, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Омской области обвинили в попытке задавить двух братьев

Житель Омской области из-за ссоры пытался задавить на микроавтобусе двух братьев

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Житель поселка Черлак в Омской области попытался задавить на микроавтобусе двух братьев, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Инцидент произошел в октябре 2023 года. 44-летний житель поселка Черлак в Омской области находился пьяным за рулем на парковке около ночного клуба. Ранее он поссорился там с двумя односельчанами. Мужчина увидел, что они переходят дорогу и попытался их сбить.
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"Действуя из личных неприязненных отношений, с целью убийства, управляя автомобилем Honda Stepwgn, совершил наезд на двух пешеходов, один из которых 34-летний мужчина, от полученных травм скончался. После совершения преступления обвиняемый скрылся", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц". Вину он не признал. Злоумышленник заключен под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения.
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