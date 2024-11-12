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В Раде заявили о системной коррупции в ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
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20:20 12.11.2024 (обновлено: 20:21 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/rada-1983395794.html
В Раде заявили о системной коррупции в ВСУ
В Раде заявили о системной коррупции в ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
В Раде заявили о системной коррупции в ВСУ
В ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск, сообщила... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:20
2024-11-12T20:21
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск, сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной рады (ВСК) Анна Скороход. Она назвала вопрос коррупции проблемой для ВСУ, которая существует как на низовом, так и на самом высоком уровне. "Мы неоднократно отрабатывали кейсы, когда с обычных солдат требовали деньги, когда у нас есть списки "мертвых душ"... Например, у нас по списку на передовой находится 100 человек, а по факту их 60-70, а остальные 30 сбрасывают "сотку" на карточку родственников, или просто сбрасывают деньги куда-то командиру, чтобы не быть на передовой. Не хочешь быть на передовой - плати, хочешь в отпуск - плати, хочешь пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) - плати", - приводит ее слова местное агентство УНН, Кроме того, она отметила, что также существует проблема со злоупотреблением на получении медалей. По ее словам, " все штабники - завешаны медалями, как елки", при этом рядовые солдаты, как она утверждает, не имеют ничего, или имеют какую-то грамоту. По ее словам, также существуют манипуляции с денежными наградами. "Не только на уровне ротного, комбата и комбрига,... даже в высшем военном командовании. Мы рассматривали кейс по группировке войск, когда командующий группировки войск начислял себе "сотку" дополнительно, что он находится на передовой, никогда там не находясь", - подытожила Скороход. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241112/audit-1983310039.html
https://ria.ru/20241112/rada-1983295377.html
https://ria.ru/20241112/voenkomy-1983207544.html
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украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде заявили о системной коррупции в ВСУ

Председатель ВСК заявила, что в ВСУ сформировалась системная коррупция

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск, сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной рады (ВСК) Анна Скороход.
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Она назвала вопрос коррупции проблемой для ВСУ, которая существует как на низовом, так и на самом высоком уровне.
"Мы неоднократно отрабатывали кейсы, когда с обычных солдат требовали деньги, когда у нас есть списки "мертвых душ"... Например, у нас по списку на передовой находится 100 человек, а по факту их 60-70, а остальные 30 сбрасывают "сотку" на карточку родственников, или просто сбрасывают деньги куда-то командиру, чтобы не быть на передовой. Не хочешь быть на передовой - плати, хочешь в отпуск - плати, хочешь пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) - плати", - приводит ее слова местное агентство УНН,
Кроме того, она отметила, что также существует проблема со злоупотреблением на получении медалей. По ее словам, " все штабники - завешаны медалями, как елки", при этом рядовые солдаты, как она утверждает, не имеют ничего, или имеют какую-то грамоту.
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По ее словам, также существуют манипуляции с денежными наградами. "Не только на уровне ротного, комбата и комбрига,... даже в высшем военном командовании. Мы рассматривали кейс по группировке войск, когда командующий группировки войск начислял себе "сотку" дополнительно, что он находится на передовой, никогда там не находясь", - подытожила Скороход.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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