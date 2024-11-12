https://ria.ru/20241112/rada-1983295377.html

В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем

В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем - РИА Новости, 12.11.2024

В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем

Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов), сообщила во вторник депутат... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:35

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов), сообщила во вторник депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала "Новости.LIVE". "Мы теряем как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов) каждый месяц на разных теневых схемах и на черном рынке, который, к сожалению, процветает на Украине", - сказала Василевская-Смаглюк. Депутат добавила, причины таких убытков связаны с уклонением от налогов, контрабандой и многими серыми схемами. Она отметила, что ранее занималась антикоррупционными расследованиями на Украине, поэтому знакома с ситуацией на таможне и в налоговой. Исполнительный директор украинской организации "Европейская бизнес-ассоциация" Анна Деревянко в октябре заявляла, что объем теневого бизнеса на Украине может достигать 400–500 миллиардов гривен (9,7–12,1 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html

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Дарья Буймова

украина, верховная рада украины, в мире