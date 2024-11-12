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В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем - РИА Новости, 12.11.2024
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14:35 12.11.2024 (обновлено: 14:37 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/rada-1983295377.html
В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем
В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем - РИА Новости, 12.11.2024
В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем
Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов), сообщила во вторник депутат... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:35
2024-11-12T14:37
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов), сообщила во вторник депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала "Новости.LIVE". "Мы теряем как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов) каждый месяц на разных теневых схемах и на черном рынке, который, к сожалению, процветает на Украине", - сказала Василевская-Смаглюк. Депутат добавила, причины таких убытков связаны с уклонением от налогов, контрабандой и многими серыми схемами. Она отметила, что ранее занималась антикоррупционными расследованиями на Украине, поэтому знакома с ситуацией на таможне и в налоговой. Исполнительный директор украинской организации "Европейская бизнес-ассоциация" Анна Деревянко в октябре заявляла, что объем теневого бизнеса на Украине может достигать 400–500 миллиардов гривен (9,7–12,1 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html
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украина, верховная рада украины, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде рассказали о потерях Украины из-за теневых схем

Депутат Василевская-Смаглюк: Украина ежемесячно теряет 2,4 миллиарда рублей

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов), сообщила во вторник депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала "Новости.LIVE".
"Мы теряем как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов) каждый месяц на разных теневых схемах и на черном рынке, который, к сожалению, процветает на Украине", - сказала Василевская-Смаглюк.
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Депутат добавила, причины таких убытков связаны с уклонением от налогов, контрабандой и многими серыми схемами. Она отметила, что ранее занималась антикоррупционными расследованиями на Украине, поэтому знакома с ситуацией на таможне и в налоговой.
Исполнительный директор украинской организации "Европейская бизнес-ассоциация" Анна Деревянко в октябре заявляла, что объем теневого бизнеса на Украине может достигать 400–500 миллиардов гривен (9,7–12,1 миллиарда долларов).
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