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В Раде прокомментировали желание Байдена срочно передать Украине помощь - РИА Новости, 12.11.2024
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11:09 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/rada-1983244469.html
В Раде прокомментировали желание Байдена срочно передать Украине помощь
В Раде прокомментировали желание Байдена срочно передать Украине помощь - РИА Новости, 12.11.2024
В Раде прокомментировали желание Байдена срочно передать Украине помощь
Желание действующего президента США Джо Байдена срочно передать Украине последний пакет помощи перед инаугурацией избранного главы США Дональда Трампа является... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:09
2024-11-12T11:09
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Желание действующего президента США Джо Байдена срочно передать Украине последний пакет помощи перед инаугурацией избранного главы США Дональда Трампа является плохим сигналом для Киева, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Газета Politico в октябре сообщала, что администрация Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением избранного президента США Дональда Трампа. "Те сигналы, которые идут, мне не нравятся. В том смысле, что мы видим, что США очень быстро решили нам передать определенное количество ракет, которые до этого было очень сложно выбить, те же ракеты для Patriot; определенное количество вооружений, средства, которые предоставлялись постепенно, а сейчас стараются отдать все очень быстро. Это такие сигналы, которые означают, что администрация действующего президента США Джо Байдена понимает, что могут быть проблемы и какие-то ходы Трампа, которые будут не в пользу даже их политики", - сказал Костенко в интервью украинскому радио New Voice. Костенко также отметил, что после инаугурации Трампа ситуация для Украины может значительно ухудшиться. "Такое впечатление, будто они ожидают, что вообще будет все плохо. Поэтому эти сигналы мне не нравятся", - добавил депутат. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html
https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, камала харрис, верховная рада украины, politico
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Верховная Рада Украины, Politico
В Раде прокомментировали желание Байдена срочно передать Украине помощь

Депутат Костенко: желание США срочно передать помощь Киеву это плохой знак

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Желание действующего президента США Джо Байдена срочно передать Украине последний пакет помощи перед инаугурацией избранного главы США Дональда Трампа является плохим сигналом для Киева, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Газета Politico в октябре сообщала, что администрация Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением избранного президента США Дональда Трампа.
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"Те сигналы, которые идут, мне не нравятся. В том смысле, что мы видим, что США очень быстро решили нам передать определенное количество ракет, которые до этого было очень сложно выбить, те же ракеты для Patriot; определенное количество вооружений, средства, которые предоставлялись постепенно, а сейчас стараются отдать все очень быстро. Это такие сигналы, которые означают, что администрация действующего президента США Джо Байдена понимает, что могут быть проблемы и какие-то ходы Трампа, которые будут не в пользу даже их политики", - сказал Костенко в интервью украинскому радио New Voice.
Костенко также отметил, что после инаугурации Трампа ситуация для Украины может значительно ухудшиться. "Такое впечатление, будто они ожидают, что вообще будет все плохо. Поэтому эти сигналы мне не нравятся", - добавил депутат.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением
11 ноября, 02:50
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВерховная Рада УкраиныPolitico
 
 
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