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ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в Курской области
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в Курской области
Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:37
2024-11-12T14:37
2024-11-12T14:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!", - отметил Смирнов в своём Telegram-канале.
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вооруженные силы украины, курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в Курской области
Смирнов: ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в Курской области