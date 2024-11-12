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В Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника
В Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника - РИА Новости, 12.11.2024
В Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:09
2024-11-12T13:09
2024-11-12T13:16
безопасность
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."12 ноября с 10.50 до 12.50 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника
Минобороны: в Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника