https://ria.ru/20241112/pvo-1983271607.html

В Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника

В Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника - РИА Новости, 12.11.2024

В Белгородской и Курской областях сбили по два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:09

2024-11-12T13:09

2024-11-12T13:16

безопасность

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."12 ноября с 10.50 до 12.50 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

курская область

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безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)