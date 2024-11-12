https://ria.ru/20241112/putin-1983306985.html

Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР

Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР - РИА Новости, 12.11.2024

Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР

Президент России Владимир Путин может провести встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким 14 ноября, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:19

2024-11-12T15:19

2024-11-12T15:24

политика

лдпр

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким 14 ноября, сообщил РИА Новости источник."Четырнадцатого ноября", - сказал источник, отвечая на вопрос о возможной дате встречи.Ранее сообщалось, что Путин на неделе начнет серию встреч с главами парламентских фракций.

https://ria.ru/20241112/putin-1983301733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, лдпр, владимир путин, россия