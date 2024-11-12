https://ria.ru/20241112/putin-1983306985.html
Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР
Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР - РИА Новости, 12.11.2024
Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР
Президент России Владимир Путин может провести встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким 14 ноября, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:19
2024-11-12T15:19
2024-11-12T15:24
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким 14 ноября, сообщил РИА Новости источник."Четырнадцатого ноября", - сказал источник, отвечая на вопрос о возможной дате встречи.Ранее сообщалось, что Путин на неделе начнет серию встреч с главами парламентских фракций.
https://ria.ru/20241112/putin-1983301733.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, лдпр, владимир путин, россия
Политика, ЛДПР, Владимир Путин, Россия
Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР
Путин 14 ноября может провести встречу с лидером ЛДПР Слуцким