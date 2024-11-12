https://ria.ru/20241112/putin-1983301299.html

Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме

Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме - РИА Новости, 12.11.2024

Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:03

2024-11-12T15:03

2024-11-12T15:38

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым.Предыдущая встреча Путина с Васильевым состоялась в марте 2023 года, кроме того, в декабре того же года президент собирал в Кремле руководителей всех фракций в Госдуме.Ранее сообщалось, что Путин на неделе начнет серию встреч с главами парламентских фракций.

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политика, владимир путин, россия, госдума рф, единая россия, владимир васильев