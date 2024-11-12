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Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме - РИА Новости, 12.11.2024
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15:03 12.11.2024 (обновлено: 15:38 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/putin-1983301299.html
Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме
Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме - РИА Новости, 12.11.2024
Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме
Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:03
2024-11-12T15:38
политика
владимир путин
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым.Предыдущая встреча Путина с Васильевым состоялась в марте 2023 года, кроме того, в декабре того же года президент собирал в Кремле руководителей всех фракций в Госдуме.Ранее сообщалось, что Путин на неделе начнет серию встреч с главами парламентских фракций.
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политика, владимир путин, россия, госдума рф, единая россия, владимир васильев
Политика, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Владимир Васильев
Путин провел встречу с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме

Путин провел встречу с руководителем фракции "ЕР" в Госдуме Васильевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев во время встречи. 12 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев во время встречи. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев во время встречи. 12 ноября 2024
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым.
Предыдущая встреча Путина с Васильевым состоялась в марте 2023 года, кроме того, в декабре того же года президент собирал в Кремле руководителей всех фракций в Госдуме.
Ранее сообщалось, что Путин на неделе начнет серию встреч с главами парламентских фракций.
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияГосдума РФЕдиная РоссияВладимир Васильев
 
 
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