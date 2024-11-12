https://ria.ru/20241112/professionalitet-1983250697.html

Эксперты обсудят роль проекта "Профессионалитет" в подготовке кадров

Эксперты обсудят роль проекта "Профессионалитет" в подготовке кадров - РИА Новости, 12.11.2024

Эксперты обсудят роль проекта "Профессионалитет" в подготовке кадров

На пресс-конференции проректор Института развития профессионального образования Даниил Суханов, советник генерального директора по взаимодействию с органами... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:42

2024-11-12T11:42

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МОСКВА, 12 ноя – пресс-служба ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования". На пресс-конференции проректор Института развития профессионального образования Даниил Суханов, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию УК "Уральская сталь" Вадим Ковалев, педагоги и студенты колледжей расскажут о развитии системы среднего профессионального образования, федеральном проекте "Профессионалитет" и его роли в подготовке рабочих кадров, а также поделятся целями и планами до 2030 года. Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Президентом России была поставлена задача подготовить до 2028 года не менее одного миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики России, и "Профессионалитет" играет в этом процессе большую роль. Федеральный проект обеспечивает бесшовный переход студентов от учебы к работе, за счет обновления материально-технической базы колледжей, большого количества практики, в том числе у работодателя. Студенты еще на стадии обучения погружаются в производственную среду. В 2024 году было открыто 150 новых кластеров по 19 отраслям в 58 субъектах РФ в восьми федеральных округах, включая новые регионы, что стало рекордом с момента существования проекта. К 2030 году "Профессионалитет" объединит все образовательные организации среднего профессионального образования. "”Профессионалитет” позволяет создать инфраструктуру колледжей, привлекательную для способной, мотивированной молодежи. Этому способствует обновление материально-технической базы, ремонт колледжей. Образовательный процесс полностью адаптирован под потребности работодателя и отраслевую специфику. Еще один вектор развития федерального проекта — повышение квалификации преподавательского состава. Такой подход помогает готовить специалистов под ключ, формировать управленческие кадры", — рассказал проректор Института развития профессионального образования Даниил Суханов. Еще одна задача "Профессионалитета" — вовлечение бизнеса в управление образовательными учреждениями, участие компаний-работодателей в соинвестировании системы СПО. Сейчас при создании новых кластеров "Профессионалитета" среди работодателей есть конкуренция. За три года существования в развитие федерального проекта было вложено 61,1 миллиарда рублей. Из них 46,34 миллиарда рублей было выделено из федерального бюджета, 8,8 миллиарда рублей — из бюджетов субъектов федерации и шесть миллиардов рублей вложили партнеры работодатели. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза (https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/adformats/#press-release).

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россия, москва, уральская сталь