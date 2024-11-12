https://ria.ru/20241112/proekt-1983283559.html

Итоги проекта по формированию городской среды подвели в Красноярске

Итоги проекта по формированию городской среды подвели в Красноярске - РИА Новости, 12.11.2024

Итоги проекта по формированию городской среды подвели в Красноярске

Предварительные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" подвели в Красноярске, сообщает управление пресс-службы губернатора и... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:58

2024-11-12T13:58

2024-11-12T13:58

красноярск

красноярский край

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Предварительные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" подвели в Красноярске, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "Губернатор края Михаил Котюков провел заседание президиума правительства региона, где обсудил с руководителями муниципальных образований предварительные итоги реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году, а также планы на следующий год", – говорится в сообщении. Уточняется, что в этом году на благоустройство в рамках нацпроекта выделено 2,7 миллиарда рублей, из которых 743 миллиона рублей – из федерального бюджета и более 1 миллиарда рублей – из краевого. Данные средства были направлены на обновление 90 общественных пространств и 139 дворов в 41 муниципальном образовании. По информации министра строительства и ЖКХ края Михаила Заскалько, осталось завершить работу на восьми объектах в Минусинске, Железногорске, Красной Поляне Назаровского района, Идринском, Тасеево и Балахте. В этом году реализуются также два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Железногорске завершается обустройство городского пляжа, в Енисейске уже готовы бульвар на берегу Енисея и Святоградская площадь. "Обеспечение доступным жильём – одна из задач национального проекта "Жильё и городская среда". Но людям также необходимы зоны отдыха, где они могут гулять со своими семьями, заниматься физической активностью. В 2025 году мы должны будем реализовать сразу шесть проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, которые поддержали жители Минусинска, Назарова, Шарыпова, Иланского, Бородина и Сосновоборска. Подготовиться к этой работе необходимо заранее, чтобы с наступлением строительного сезона мы были во всеоружии, чтобы была готова вся необходимая документация, определены подрядчики, закуплены необходимые материалы, с тем, чтобы в кратчайшие сроки реализовать намеченный план", – цитирует пресс-служба губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Глава региона считает, что не менее важен и вопрос содержания новых общественных пространств. Руководители муниципальных образований обязаны заранее это продумать. Особое внимание губернатор обратил на необходимость соблюдения сроков реализации планов благоустройства. Для этого главы территорий должны вести ежедневный мониторинг работы на объектах. Помимо этого губернатор поручил министерству строительства и ЖКХ края весной тщательно проконтролировать площадки 2024 года, которые пришлось завершать в холодное время. Отмечается, что за пять лет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство общественных пространств и дворов края было выделено более 8 миллиардов рублей. За это время преобразилось 463 общественных пространства и 1346 дворов. С 2019 года 23 краевых проекта стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Подчеркивается, что реализация этих проектов стала возможной благодаря неравнодушию жителей края, которые активно участвуют в голосовании по выбору общественного пространства. В 2024 году свой выбор территории для благоустройства сделали 376 тысяч человек.

https://ria.ru/20241112/minusinsk-1983277490.html

https://ria.ru/20241109/krasnoyark-1982833635.html

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красноярск, красноярский край, михаил котюков