https://ria.ru/20241112/prigovor-1983389122.html

В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины

В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины - РИА Новости, 12.11.2024

В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины

Верховный суд ДНР осудил на 11 лет колонии жительницу Мариуполя, шпионившую для ГУР Минобороны Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:20

2024-11-12T19:20

2024-11-12T19:21

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 11 лет колонии жительницу Мариуполя, шпионившую для ГУР Минобороны Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с мая по июль 2023 года проживающая в Мариуполе Пичурина собирала и передавала главному управлению разведки (ГУР) министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенных на территории города. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. "Женщина была признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Пичурину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html

https://ria.ru/20241011/shpionazh-1977570861.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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донецкая народная республика, украина, мариуполь, общество