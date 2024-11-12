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В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 12.11.2024 (обновлено: 19:21 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/prigovor-1983389122.html
В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины
В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины - РИА Новости, 12.11.2024
В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины
Верховный суд ДНР осудил на 11 лет колонии жительницу Мариуполя, шпионившую для ГУР Минобороны Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:20
2024-11-12T19:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
мариуполь
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 11 лет колонии жительницу Мариуполя, шпионившую для ГУР Минобороны Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с мая по июль 2023 года проживающая в Мариуполе Пичурина собирала и передавала главному управлению разведки (ГУР) министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенных на территории города. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. "Женщина была признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Пичурину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html
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донецкая народная республика, украина, мариуполь, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Мариуполь, Общество
В ДНР вынесли приговор жительнице Мариуполя, шпионившей для ГУР Украины

Жительницу Мариуполя, шпионившую для ГУР МО Украины, осудили на 11 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 11 лет колонии жительницу Мариуполя, шпионившую для ГУР Минобороны Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что с мая по июль 2023 года проживающая в Мариуполе Пичурина собирала и передавала главному управлению разведки (ГУР) министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенных на территории города. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.
"Женщина была признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Пичурину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМариупольОбщество
 
 
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