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Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну - РИА Новости, 12.11.2024
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16:56 12.11.2024 (обновлено: 17:14 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983346676.html
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну - РИА Новости, 12.11.2024
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну
Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем увеличилось до двух, огонь распространился на вторую цистерну, сообщает МЧС РФ в своем... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:56
2024-11-12T17:14
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем увеличилось до двух, огонь распространился на вторую цистерну, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.Ранее крымское управление МЧС проинформировало, что в пригороде Симферополя загорелся бензовоз с прицепом, пострадал один человек.В МЧС РФ уточнили, что "горит газовоз на 50 "квадратах". "Огонь распространился на вторую цистерну, еще две охлаждают сотрудники МЧС России. Два человека госпитализированы", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают 40 специалистов и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну

Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем достигло двух

© МЧС России/TelegramЛиквидация возгорания газовоза под Симферополем. 12 ноября 2024
Ликвидация возгорания газовоза под Симферополем. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация возгорания газовоза под Симферополем. 12 ноября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем увеличилось до двух, огонь распространился на вторую цистерну, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Ранее крымское управление МЧС проинформировало, что в пригороде Симферополя загорелся бензовоз с прицепом, пострадал один человек.
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В МЧС РФ уточнили, что "горит газовоз на 50 "квадратах". "Огонь распространился на вторую цистерну, еще две охлаждают сотрудники МЧС России. Два человека госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте ЧП работают 40 специалистов и 12 единиц техники.
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ПроисшествияСимферопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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