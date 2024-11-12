https://ria.ru/20241112/pozhar-1983346676.html
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну - РИА Новости, 12.11.2024
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну
Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем увеличилось до двух, огонь распространился на вторую цистерну, сообщает МЧС РФ в своем... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:56
2024-11-12T16:56
2024-11-12T17:14
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем увеличилось до двух, огонь распространился на вторую цистерну, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.Ранее крымское управление МЧС проинформировало, что в пригороде Симферополя загорелся бензовоз с прицепом, пострадал один человек.В МЧС РФ уточнили, что "горит газовоз на 50 "квадратах". "Огонь распространился на вторую цистерну, еще две охлаждают сотрудники МЧС России. Два человека госпитализированы", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают 40 специалистов и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну
Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем достигло двух