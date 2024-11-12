https://ria.ru/20241112/pozhar-1983346676.html

Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну

Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну - РИА Новости, 12.11.2024

Огонь от возгорания газовоза под Симферополем перешел на вторую цистерну

Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем увеличилось до двух, огонь распространился на вторую цистерну, сообщает МЧС РФ в своем... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:56

2024-11-12T16:56

2024-11-12T17:14

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем увеличилось до двух, огонь распространился на вторую цистерну, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.Ранее крымское управление МЧС проинформировало, что в пригороде Симферополя загорелся бензовоз с прицепом, пострадал один человек.В МЧС РФ уточнили, что "горит газовоз на 50 "квадратах". "Огонь распространился на вторую цистерну, еще две охлаждают сотрудники МЧС России. Два человека госпитализированы", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают 40 специалистов и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html

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симферополь

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)