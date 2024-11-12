https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html
В Хакасии потушили ландшафтный пожар
В Хакасии потушили ландшафтный пожар - РИА Новости, 12.11.2024
В Хакасии потушили ландшафтный пожар
Крупный ландшафтный пожар потушили в Хакасии, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:24
2024-11-12T15:24
2024-11-12T15:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар потушили в Хакасии, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Вблизи деревни Курганная горела сухая трава, огонь угрожал жилым домам, проинформировало ранее ведомство. Позже сообщили, что пожар локализован в Хакасии на площади 10 гектаров, перехода огня на населенные пункты не допущено."В Хакасии огнеборцы МЧС России потушили ландшафтный пожар на 10 гектарах", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Хакасии потушили ландшафтный пожар
МЧС РФ: в Хакасии потушили ландшафтный пожар