https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html

В Хакасии потушили ландшафтный пожар

В Хакасии потушили ландшафтный пожар - РИА Новости, 12.11.2024

В Хакасии потушили ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар потушили в Хакасии, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:24

2024-11-12T15:24

2024-11-12T15:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар потушили в Хакасии, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Вблизи деревни Курганная горела сухая трава, огонь угрожал жилым домам, проинформировало ранее ведомство. Позже сообщили, что пожар локализован в Хакасии на площади 10 гектаров, перехода огня на населенные пункты не допущено."В Хакасии огнеборцы МЧС России потушили ландшафтный пожар на 10 гектарах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241112/sk-1983234910.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия