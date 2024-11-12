Рейтинг@Mail.ru
В Хакасии локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 12.11.2024 (обновлено: 13:49 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983279744.html
В Хакасии локализовали крупный природный пожар
В Хакасии локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 12.11.2024
В Хакасии локализовали крупный природный пожар
Природный пожар локализован в Хакасии на площади 10 га, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:38
2024-11-12T13:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280433_0:0:1187:667_1920x0_80_0_0_386c976ab432ed2ca3a25203c43ab347.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Природный пожар локализован в Хакасии на площади 10 га, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Вблизи деревни Курганная горит сухая трава, огонь угрожает жилым домам, проинформировало ране ведомство."В Хакасии огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 10 гектарах. Перехода огня на населенные пункты не допущено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983230966.html
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280433_0:19:1086:833_1920x0_80_0_0_e30f9050bfc6e2dfdbf7f9f286b52655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Хакасия
В Хакасии локализовали крупный природный пожар

В Хакасии локализовали природный пожар на площади в десять гектаров

© Фото : МЧС по Республике Хакасия/TelegramЛиквидация природного пожара в в Усть-Абаканском районе Хакасии. 12 ноября 2024
Ликвидация природного пожара в в Усть-Абаканском районе Хакасии. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : МЧС по Республике Хакасия/Telegram
Ликвидация природного пожара в в Усть-Абаканском районе Хакасии. 12 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Природный пожар локализован в Хакасии на площади 10 га, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Вблизи деревни Курганная горит сухая трава, огонь угрожает жилым домам, проинформировало ране ведомство.
"В Хакасии огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 10 гектарах. Перехода огня на населенные пункты не допущено", - говорится в сообщении.
Место пожара в частном доме в Ростовской области. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Стала известна причина пожара в доме под Ростовом, где погибли люди
Вчера, 10:01
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала