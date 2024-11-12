https://ria.ru/20241112/pozhar-1983279744.html
В Хакасии локализовали крупный природный пожар
В Хакасии локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 12.11.2024
В Хакасии локализовали крупный природный пожар
Природный пожар локализован в Хакасии на площади 10 га, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:38
2024-11-12T13:38
2024-11-12T13:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Природный пожар локализован в Хакасии на площади 10 га, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Вблизи деревни Курганная горит сухая трава, огонь угрожает жилым домам, проинформировало ране ведомство."В Хакасии огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 10 гектарах. Перехода огня на населенные пункты не допущено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983230966.html
республика хакасия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Хакасия
В Хакасии локализовали крупный природный пожар
В Хакасии локализовали природный пожар на площади в десять гектаров