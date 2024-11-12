https://ria.ru/20241112/pozhar-1983279744.html

В Хакасии локализовали крупный природный пожар

В Хакасии локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 12.11.2024

В Хакасии локализовали крупный природный пожар

Природный пожар локализован в Хакасии на площади 10 га, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:38

2024-11-12T13:38

2024-11-12T13:49

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика хакасия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Природный пожар локализован в Хакасии на площади 10 га, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Вблизи деревни Курганная горит сухая трава, огонь угрожает жилым домам, проинформировало ране ведомство."В Хакасии огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 10 гектарах. Перехода огня на населенные пункты не допущено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983230966.html

республика хакасия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия