https://ria.ru/20241112/pozhar-1983230966.html
Стала известна причина пожара в доме под Ростовом, где погибли люди
Стала известна причина пожара в доме под Ростовом, где погибли люди - РИА Новости, 12.11.2024
Стала известна причина пожара в доме под Ростовом, где погибли люди
Пожар в частном доме в Ростовской области, где погибли шесть человек, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает предварительные... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:01
2024-11-12T10:01
2024-11-12T12:39
происшествия
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Пожар в частном доме в Ростовской области, где погибли шесть человек, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает предварительные данные ГУМЧС России по региону. Как сообщалось ранее, пожар произошел в ночь на вторник в частном доме на улице Заозерная хутора Страхов в Семикаракорском районе. Выгорело 100 квадратных метров. "Дознаватели МЧС России установили: предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в доме жили рабочие. Накануне они праздновали день рождения. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели полыхающий дом. Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела шестерых человек.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983221805.html
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происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стала известна причина пожара в доме под Ростовом, где погибли люди
Пожар в доме под Ростовом, где погибли шесть человек, мог начаться из-за курения