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В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок - РИА Новости, 12.11.2024
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09:07 12.11.2024 (обновлено: 10:59 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983221805.html
В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок
В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок - РИА Новости, 12.11.2024
В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок
Четырехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:07
2024-11-12T10:59
происшествия
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области, сообщает МЧС России. "В новосибирском городе Чулыме загорелся двухквартирный частный дом. По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно выйти на улицу. Трехлетнего ребенка через окно спасли сотрудники полиции. Малыш в реанимации. Четырехлетний ребенок погиб: он испугался и спрятался за шкаф", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что 12 сотрудников и четыре единицы техники ликвидировали пожар на площади 128 "квадратов". Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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происшествия, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок

В Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб четырехлетний ребенок

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области. 12 ноября 2024
Последствия пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области. 12 ноября 2024
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области, сообщает МЧС России.
"В новосибирском городе Чулыме загорелся двухквартирный частный дом. По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно выйти на улицу. Трехлетнего ребенка через окно спасли сотрудники полиции. Малыш в реанимации. Четырехлетний ребенок погиб: он испугался и спрятался за шкаф", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что 12 сотрудников и четыре единицы техники ликвидировали пожар на площади 128 "квадратов". Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Место пожара в частном доме в Ростовской области. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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