https://ria.ru/20241112/pozhar-1983221805.html

В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок

В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок - РИА Новости, 12.11.2024

В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок

Четырехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:07

2024-11-12T09:07

2024-11-12T10:59

происшествия

новосибирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области, сообщает МЧС России. "В новосибирском городе Чулыме загорелся двухквартирный частный дом. По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно выйти на улицу. Трехлетнего ребенка через окно спасли сотрудники полиции. Малыш в реанимации. Четырехлетний ребенок погиб: он испугался и спрятался за шкаф", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что 12 сотрудников и четыре единицы техники ликвидировали пожар на площади 128 "квадратов". Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983208624.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)