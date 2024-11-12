Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 12.11.2024 (обновлено: 13:03 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983208624.html
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек - РИА Новости, 12.11.2024
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T04:15
2024-11-12T13:03
ростовская область
заозерный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983261686_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_c0c5673b2e30ab369a312b878371a233.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. "Семикаракорский район, хутор Страхов, улица Заозерная, произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. Погибли пять человек (взрослые)", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что локализовать пожар удалось в 0.45 мск, а полностью ликвидировать - в 0.52 мск. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
ростовская область
заозерный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983261686_3:80:1067:878_1920x0_80_0_0_7077407e882cb188d3b7d46c0f2273a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, заозерный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростовская область, Заозерный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек

ГУ МЧС Ростовской области: при пожаре в частном доме погибли пять человек

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в частном доме в Ростовской области. 12 ноября 2024
Место пожара в частном доме в Ростовской области. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в частном доме в Ростовской области. 12 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
«
"Семикаракорский район, хутор Страхов, улица Заозерная, произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. Погибли пять человек (взрослые)", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что локализовать пожар удалось в 0.45 мск, а полностью ликвидировать - в 0.52 мск.
Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники.
Тушение пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города
11 ноября, 07:50
 
Ростовская областьЗаозерныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала