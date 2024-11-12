https://ria.ru/20241112/pozhar-1983208624.html

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек - РИА Новости, 12.11.2024

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T04:15

2024-11-12T04:15

2024-11-12T13:03

ростовская область

заозерный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. "Семикаракорский район, хутор Страхов, улица Заозерная, произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. Погибли пять человек (взрослые)", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что локализовать пожар удалось в 0.45 мск, а полностью ликвидировать - в 0.52 мск. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html

ростовская область

заозерный

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2024

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ростовская область, заозерный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия