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При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек - РИА Новости, 12.11.2024
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T04:15
2024-11-12T04:15
2024-11-12T13:03
ростовская область
заозерный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. "Семикаракорский район, хутор Страхов, улица Заозерная, произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. Погибли пять человек (взрослые)", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что локализовать пожар удалось в 0.45 мск, а полностью ликвидировать - в 0.52 мск. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
ростовская область
заозерный
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ростовская область, заозерный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростовская область, Заозерный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек
ГУ МЧС Ростовской области: при пожаре в частном доме погибли пять человек