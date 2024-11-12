https://ria.ru/20241112/pozhar--1983355141.html

Под Симферополем локализовали пожар на месте возгорания газовоза

Под Симферополем локализовали пожар на месте возгорания газовоза - РИА Новости, 12.11.2024

Под Симферополем локализовали пожар на месте возгорания газовоза

Пожар на месте возгорания газовоза под Симферополем локализован, ликвидация открытого горения продолжается, сообщило крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

симферополь

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Пожар на месте возгорания газовоза под Симферополем локализован, ликвидация открытого горения продолжается, сообщило крымское управление МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Позднее огонь распространился на вторую цистерну. Площадь пожара составила 50 квадратов. "В 16.40 объявлена локализация. Ликвидации открытого горения ещё нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, россия, происшествия