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Под Симферополем локализовали пожар на месте возгорания газовоза
Под Симферополем локализовали пожар на месте возгорания газовоза - РИА Новости, 12.11.2024
Под Симферополем локализовали пожар на месте возгорания газовоза
Пожар на месте возгорания газовоза под Симферополем локализован, ликвидация открытого горения продолжается, сообщило крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:20
2024-11-12T17:20
2024-11-12T17:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Пожар на месте возгорания газовоза под Симферополем локализован, ликвидация открытого горения продолжается, сообщило крымское управление МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Позднее огонь распространился на вторую цистерну. Площадь пожара составила 50 квадратов. "В 16.40 объявлена локализация. Ликвидации открытого горения ещё нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241112/pozhar-1983309126.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Симферополь, Россия, Происшествия
Под Симферополем локализовали пожар на месте возгорания газовоза
ГУМЧС РФ: пожар на месте возгорания газовоза под Симферополем локализован