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На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
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07:58 12.11.2024 (обновлено: 15:39 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/potryaseniya-1983214411.html
На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа
На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа
Экономическая политика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа может укрепить доллар, что приведет к ощутимым последствиям и во всем... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:58
2024-11-12T15:39
экономика
сша
дональд трамп
лазарь бадалов
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Экономическая политика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа может укрепить доллар, что приведет к ощутимым последствиям и во всем остальном мире, пишет британский журнал The Economist.Как сообщает издание, биржевой индекс крупных американских компаний последовательно бьет рекорды.&quot;Пока неясно, какие именно части своей экономической программы господин Трамп захочет — и сможет — реализовать. Но рост на американских фондовых рынках дает подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы (индекс S&amp;P 500, индекс крупных американских компаний, побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября)&quot;, — говорится в материале.По мнению трейдеров, прибыль американских компаний при новой администрации увеличится за счет снижения налогов. Тем не менее сочетание более высокого дефицита и возобновления инфляции может заставить ФРС удерживать высокие процентные ставки."Рост доллара часто идет рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин этого заключается в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны распродавать свои рискованные активы и вкладываться в те, которые они считают безопасными, в частности, в доллар и американские казначейские облигации. В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы", — пишет автор материала.По данным журнала, сильный доллар вредит отечественным производителям из-за высоких процентных ставок, но повлиять на них не так просто из-за большого спроса со стороны инвесторов, даже несмотря на попытки Трампа это сделать."Пока ставки остаются высокими, американская валюта останется убежищем выбора для инвесторов — и острой проблемой для мира", — резюмирует автор статьи.Ранее сообщалось, что новости о победе Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал агентству Прайм, что такое колебание доллара было связано с предвыборной риторикой Трампа, которая была сфокусирована больше на экономике, а не на политике. В связи с этим у инвесторов появилась надежда на рост экономики. По словам Бадалова, повышение доллара свидетельствует о надежде на развитие, но только экономический и политический курс Трампа покажет, сдержит ли он свои слова.
https://ria.ru/20241108/dollar-1982564656.html
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экономика, сша, дональд трамп, лазарь бадалов, федеральная резервная система сша, рудн
Экономика, США, Дональд Трамп, Лазарь Бадалов, Федеральная резервная система США, РУДН
На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа

The Economist: политика Трампа потрясет весь мир из-за колебаний курса доллара

© iStock.com / Chip SomodevillaПобедитель президентских выборов в США Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© iStock.com / Chip Somodevilla
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Экономическая политика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа может укрепить доллар, что приведет к ощутимым последствиям и во всем остальном мире, пишет британский журнал The Economist.
Как сообщает издание, биржевой индекс крупных американских компаний последовательно бьет рекорды.
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"Пока неясно, какие именно части своей экономической программы господин Трамп захочет — и сможет — реализовать. Но рост на американских фондовых рынках дает подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы (индекс S&P 500, индекс крупных американских компаний, побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября)", — говорится в материале.

По мнению трейдеров, прибыль американских компаний при новой администрации увеличится за счет снижения налогов. Тем не менее сочетание более высокого дефицита и возобновления инфляции может заставить ФРС удерживать высокие процентные ставки.
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"Рост доллара часто идет рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин этого заключается в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны распродавать свои рискованные активы и вкладываться в те, которые они считают безопасными, в частности, в доллар и американские казначейские облигации. В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы", — пишет автор материала.
По данным журнала, сильный доллар вредит отечественным производителям из-за высоких процентных ставок, но повлиять на них не так просто из-за большого спроса со стороны инвесторов, даже несмотря на попытки Трампа это сделать.
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"Пока ставки остаются высокими, американская валюта останется убежищем выбора для инвесторов — и острой проблемой для мира", — резюмирует автор статьи.
Ранее сообщалось, что новости о победе Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал агентству Прайм, что такое колебание доллара было связано с предвыборной риторикой Трампа, которая была сфокусирована больше на экономике, а не на политике. В связи с этим у инвесторов появилась надежда на рост экономики. По словам Бадалова, повышение доллара свидетельствует о надежде на развитие, но только экономический и политический курс Трампа покажет, сдержит ли он свои слова.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампЛазарь БадаловФедеральная резервная система СШАРУДН
 
 
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