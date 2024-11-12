https://ria.ru/20241112/potryaseniya-1983214411.html

На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа

На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа - РИА Новости, 12.11.2024

На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа

Экономическая политика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа может укрепить доллар, что приведет к ощутимым последствиям и во всем... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:58

2024-11-12T07:58

2024-11-12T15:39

экономика

сша

дональд трамп

лазарь бадалов

федеральная резервная система сша

рудн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983068616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6305e64578a4e923e38350a6231e622b.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Экономическая политика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа может укрепить доллар, что приведет к ощутимым последствиям и во всем остальном мире, пишет британский журнал The Economist.Как сообщает издание, биржевой индекс крупных американских компаний последовательно бьет рекорды."Пока неясно, какие именно части своей экономической программы господин Трамп захочет — и сможет — реализовать. Но рост на американских фондовых рынках дает подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы (индекс S&P 500, индекс крупных американских компаний, побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября)", — говорится в материале.По мнению трейдеров, прибыль американских компаний при новой администрации увеличится за счет снижения налогов. Тем не менее сочетание более высокого дефицита и возобновления инфляции может заставить ФРС удерживать высокие процентные ставки."Рост доллара часто идет рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин этого заключается в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны распродавать свои рискованные активы и вкладываться в те, которые они считают безопасными, в частности, в доллар и американские казначейские облигации. В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы", — пишет автор материала.По данным журнала, сильный доллар вредит отечественным производителям из-за высоких процентных ставок, но повлиять на них не так просто из-за большого спроса со стороны инвесторов, даже несмотря на попытки Трампа это сделать."Пока ставки остаются высокими, американская валюта останется убежищем выбора для инвесторов — и острой проблемой для мира", — резюмирует автор статьи.Ранее сообщалось, что новости о победе Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал агентству Прайм, что такое колебание доллара было связано с предвыборной риторикой Трампа, которая была сфокусирована больше на экономике, а не на политике. В связи с этим у инвесторов появилась надежда на рост экономики. По словам Бадалова, повышение доллара свидетельствует о надежде на развитие, но только экономический и политический курс Трампа покажет, сдержит ли он свои слова.

https://ria.ru/20241108/dollar-1982564656.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982191842.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983210351.html

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983141045.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, дональд трамп, лазарь бадалов, федеральная резервная система сша, рудн