На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа
The Economist: политика Трампа потрясет весь мир из-за колебаний курса доллара
© iStock.com / Chip SomodevillaПобедитель президентских выборов в США Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган
© iStock.com / Chip Somodevilla
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Экономическая политика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа может укрепить доллар, что приведет к ощутимым последствиям и во всем остальном мире, пишет британский журнал The Economist.
Как сообщает издание, биржевой индекс крупных американских компаний последовательно бьет рекорды.
Назван фактор, способный обрушить доллар сильнее, чем Трамп
8 ноября, 02:10
«
"Пока неясно, какие именно части своей экономической программы господин Трамп захочет — и сможет — реализовать. Но рост на американских фондовых рынках дает подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы (индекс S&P 500, индекс крупных американских компаний, побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября)", — говорится в материале.
По мнению трейдеров, прибыль американских компаний при новой администрации увеличится за счет снижения налогов. Тем не менее сочетание более высокого дефицита и возобновления инфляции может заставить ФРС удерживать высокие процентные ставки.
Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик
6 ноября, 13:41
"Рост доллара часто идет рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин этого заключается в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны распродавать свои рискованные активы и вкладываться в те, которые они считают безопасными, в частности, в доллар и американские казначейские облигации. В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы", — пишет автор материала.
По данным журнала, сильный доллар вредит отечественным производителям из-за высоких процентных ставок, но повлиять на них не так просто из-за большого спроса со стороны инвесторов, даже несмотря на попытки Трампа это сделать.
"Пока ставки остаются высокими, американская валюта останется убежищем выбора для инвесторов — и острой проблемой для мира", — резюмирует автор статьи.
Ранее сообщалось, что новости о победе Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал агентству Прайм, что такое колебание доллара было связано с предвыборной риторикой Трампа, которая была сфокусирована больше на экономике, а не на политике. В связи с этим у инвесторов появилась надежда на рост экономики. По словам Бадалова, повышение доллара свидетельствует о надежде на развитие, но только экономический и политический курс Трампа покажет, сдержит ли он свои слова.
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации
11 ноября, 17:03