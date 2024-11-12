https://ria.ru/20241112/posol-1983270284.html

МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста

МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста - РИА Новости, 12.11.2024

МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста

Министерство иностранных дел Молдавии сообщает, что вручило российскому послу Олегу Озерову ноту протеста из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:06

2024-11-12T13:06

2024-11-12T14:55

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КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщает, что вручило российскому послу Олегу Озерову ноту протеста из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в избирательный процесс в республике. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. Прозападный президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. В ночь после первого тура выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. "МИД Молдавии вручил сегодня послу Российской Федерации в Молдавии Олегу Озерову в ходе встречи в МИД ноту решительного протеста в связи с незаконным и преднамеренным вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс республики с целью искажения результатов президентских выборов и республиканского конституционного референдума, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Также в министерстве осудили факт нарушения воздушного пространства Молдавии. "Компетентные учреждения нашей страны располагают четкой информацией, свидетельствующей о том, что беспилотники были запущены Российской Федерацией. Посла предупредили, что подобные агрессивные вторжения являются серьезным нарушением и недружественным жестом Российской Федерации, поскольку эти дроны ставят под угрозу жизнь граждан", - подчеркнули в МИД. В минувшие выходные в Молдавии были обнаружены два беспилотника. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники якобы были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан. Во вторник посол Озеров прибыл в МИД, чтобы обсудить текущее положение дел.

https://ria.ru/20241112/moldavija-1983263611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, москва, гагаузия, майя санду, олег озеров, александр стояногло, промсвязьбанк, выборы в молдавии — 2024