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В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа

В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа - РИА Новости, 12.11.2024

В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа

Желание администрации Джо Байдена успеть передать Украине выделенный пакет помощи до того, как Белый дом займет Дональд Трамп, свидетельствуют о том, что... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T05:52

2024-11-12T05:52

2024-11-12T05:52

украина

сша

киев

дональд трамп

джо байден

сергей лавров

politico

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Желание администрации Джо Байдена успеть передать Украине выделенный пакет помощи до того, как Белый дом займет Дональд Трамп, свидетельствуют о том, что действующий президент США знает о проблемах, которые могут возникнуть после прихода к власти нового главы государства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко в эфире YouTube-канала "Радио НВ"."Мне не нравятся сигналы, которые идут, в том плане, что США очень быстро решили нам передать определённое количество ракет, которые достаточно непросто до этого было выбить… те же Patriot, определенное количество вооружений повысили. Деньги – было постепенно, а сейчас пытаются нам отдать все очень быстро", — заявил он.Депутат выразил обеспокоенность тем фактом, что в Белом доме понимают намерение Трампа кардинально изменить политику США в плане выделения военной помощи Киеву."И это такие сигналы, как будто администрация Байдена понимает, что могут быть проблемы, какие-то ходы Трампа, которые будут не на пользу их политике даже <…>. Такое впечатление, что они ожидают, что вообще все будет плохо (С предоставлением помощи Киеву. — Прим. ред.), — резюмировал Костенко.Ранее газета Politico сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом.По данным издания, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html

https://ria.ru/20241112/finansirovanie-1983205203.html

https://ria.ru/20241112/mest-1983207353.html

https://ria.ru/20241111/vsu-1983114298.html

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сша

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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, politico, верховная рада украины, нато