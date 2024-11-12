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В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
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05:52 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/pomosch-1983210819.html
В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа
В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа
Желание администрации Джо Байдена успеть передать Украине выделенный пакет помощи до того, как Белый дом займет Дональд Трамп, свидетельствуют о том, что... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:52
2024-11-12T05:52
украина
сша
киев
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
politico
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Желание администрации Джо Байдена успеть передать Украине выделенный пакет помощи до того, как Белый дом займет Дональд Трамп, свидетельствуют о том, что действующий президент США знает о проблемах, которые могут возникнуть после прихода к власти нового главы государства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко в эфире YouTube-канала "Радио НВ"."Мне не нравятся сигналы, которые идут, в том плане, что США очень быстро решили нам передать определённое количество ракет, которые достаточно непросто до этого было выбить… те же Patriot, определенное количество вооружений повысили. Деньги – было постепенно, а сейчас пытаются нам отдать все очень быстро", — заявил он.Депутат выразил обеспокоенность тем фактом, что в Белом доме понимают намерение Трампа кардинально изменить политику США в плане выделения военной помощи Киеву."И это такие сигналы, как будто администрация Байдена понимает, что могут быть проблемы, какие-то ходы Трампа, которые будут не на пользу их политике даже &lt;…&gt;. Такое впечатление, что они ожидают, что вообще все будет плохо (С предоставлением помощи Киеву. — Прим. ред.), — резюмировал Костенко.Ранее газета Politico сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом.По данным издания, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html
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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, politico, верховная рада украины, нато
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, Politico, Верховная Рада Украины, НАТО
В Киеве впали в отчаяние из-за одного шага Байдена после победы Трампа

Депутат Костенко: Байден ускорили выделение помощи Киеву из-за планов Трампа

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Желание администрации Джо Байдена успеть передать Украине выделенный пакет помощи до того, как Белый дом займет Дональд Трамп, свидетельствуют о том, что действующий президент США знает о проблемах, которые могут возникнуть после прихода к власти нового главы государства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко в эфире YouTube-канала "Радио НВ".
"Мне не нравятся сигналы, которые идут, в том плане, что США очень быстро решили нам передать определённое количество ракет, которые достаточно непросто до этого было выбить… те же Patriot, определенное количество вооружений повысили. Деньги – было постепенно, а сейчас пытаются нам отдать все очень быстро", — заявил он.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"Разобрать": стало известно, как Запад подставил Украину
Вчера, 04:47
Депутат выразил обеспокоенность тем фактом, что в Белом доме понимают намерение Трампа кардинально изменить политику США в плане выделения военной помощи Киеву.
«
"И это такие сигналы, как будто администрация Байдена понимает, что могут быть проблемы, какие-то ходы Трампа, которые будут не на пользу их политике даже <…>. Такое впечатление, что они ожидают, что вообще все будет плохо (С предоставлением помощи Киеву. — Прим. ред.), — резюмировал Костенко.
Украинский флаг над городом - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"План Б": на Украине сделали зловещее заявление о помощи
Вчера, 01:54
Ранее газета Politico сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом.
По данным издания, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому
Вчера, 03:16
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа
11 ноября, 15:44
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровPoliticoВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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