https://ria.ru/20241112/podolsk-1983267000.html
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств - РИА Новости, 12.11.2024
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств
Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:55
2024-11-12T12:55
2024-11-12T12:55
происшествия
подольск
ирина волк
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Творческий путь" квартета ранее судимых жителей разных регионов завершился в отделе полиции. Злоумышленники, которые в корыстных целях изображали сотрудников правоохранительных органов, были задержаны настоящими полицейскими", - сказала Волк. Предварительно установлено, что фигуранты сделали муляж пакета с несколькими разовыми дозами наркотика и спрятали его в тайник. Затем через мессенджер опубликовали объявление о продаже мефедрона. На него откликнулись двое иностранных граждан, которым сообщили координаты закладки. Рядом с тайником фигуранты поставили фотоловушку. Это позволило им сразу получить информацию о том, что мигранты пришли за наркотиком. Злоумышленники приехали к месту схрона, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на иностранцев наручники и избили их, угрожая похожим на пистолет предметом. Затем посадили потерпевших в автомобиль и за освобождение от уголовной ответственности потребовали у них два миллиона рублей. "Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъят реквизит для криминальных постановок: два травматических пистолета, патроны к ним, муляж гранаты, служебное удостоверение с признаками подделки, пакет с поваренной солью и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк. На видео в телеграм канале "МВД Медиа" она уточнила, что задержание произошло в Подольске. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы, устанавливаются иные эпизоды их криминальной деятельности.
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происшествия, подольск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Подольск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств
В Подольске четверо мужчин, изображая полицейских, вымогали деньги
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Творческий путь" квартета ранее судимых жителей разных регионов завершился в отделе полиции. Злоумышленники, которые в корыстных целях изображали сотрудников правоохранительных органов, были задержаны настоящими полицейскими", - сказала Волк.
Предварительно установлено, что фигуранты сделали муляж пакета с несколькими разовыми дозами наркотика и спрятали его в тайник. Затем через мессенджер опубликовали объявление о продаже мефедрона. На него откликнулись двое иностранных граждан, которым сообщили координаты закладки.
Рядом с тайником фигуранты поставили фотоловушку. Это позволило им сразу получить информацию о том, что мигранты пришли за наркотиком. Злоумышленники приехали к месту схрона, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на иностранцев наручники и избили их, угрожая похожим на пистолет предметом. Затем посадили потерпевших в автомобиль и за освобождение от уголовной ответственности потребовали у них два миллиона рублей.
"Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъят реквизит для криминальных постановок: два травматических пистолета, патроны к ним, муляж гранаты, служебное удостоверение с признаками подделки, пакет с поваренной солью и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк.
На видео в телеграм канале "МВД Медиа" она уточнила, что задержание произошло в Подольске.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы, устанавливаются иные эпизоды их криминальной деятельности.