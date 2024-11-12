Рейтинг@Mail.ru
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/podolsk-1983267000.html
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств - РИА Новости, 12.11.2024
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств
Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:55
2024-11-12T12:55
происшествия
подольск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Творческий путь" квартета ранее судимых жителей разных регионов завершился в отделе полиции. Злоумышленники, которые в корыстных целях изображали сотрудников правоохранительных органов, были задержаны настоящими полицейскими", - сказала Волк. Предварительно установлено, что фигуранты сделали муляж пакета с несколькими разовыми дозами наркотика и спрятали его в тайник. Затем через мессенджер опубликовали объявление о продаже мефедрона. На него откликнулись двое иностранных граждан, которым сообщили координаты закладки. Рядом с тайником фигуранты поставили фотоловушку. Это позволило им сразу получить информацию о том, что мигранты пришли за наркотиком. Злоумышленники приехали к месту схрона, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на иностранцев наручники и избили их, угрожая похожим на пистолет предметом. Затем посадили потерпевших в автомобиль и за освобождение от уголовной ответственности потребовали у них два миллиона рублей. "Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъят реквизит для криминальных постановок: два травматических пистолета, патроны к ним, муляж гранаты, служебное удостоверение с признаками подделки, пакет с поваренной солью и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк. На видео в телеграм канале "МВД Медиа" она уточнила, что задержание произошло в Подольске. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы, устанавливаются иные эпизоды их криминальной деятельности.
https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html
https://ria.ru/20241031/ekaterinburg-1981073207.html
https://ria.ru/20240724/dengi-1961651797.html
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Подольск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств

В Подольске четверо мужчин, изображая полицейских, вымогали деньги

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Творческий путь" квартета ранее судимых жителей разных регионов завершился в отделе полиции. Злоумышленники, которые в корыстных целях изображали сотрудников правоохранительных органов, были задержаны настоящими полицейскими", - сказала Волк.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
На Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО
5 ноября, 06:52
Предварительно установлено, что фигуранты сделали муляж пакета с несколькими разовыми дозами наркотика и спрятали его в тайник. Затем через мессенджер опубликовали объявление о продаже мефедрона. На него откликнулись двое иностранных граждан, которым сообщили координаты закладки.
Рядом с тайником фигуранты поставили фотоловушку. Это позволило им сразу получить информацию о том, что мигранты пришли за наркотиком. Злоумышленники приехали к месту схрона, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на иностранцев наручники и избили их, угрожая похожим на пистолет предметом. Затем посадили потерпевших в автомобиль и за освобождение от уголовной ответственности потребовали у них два миллиона рублей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги
31 октября, 10:27
"Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъят реквизит для криминальных постановок: два травматических пистолета, патроны к ним, муляж гранаты, служебное удостоверение с признаками подделки, пакет с поваренной солью и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк.
На видео в телеграм канале "МВД Медиа" она уточнила, что задержание произошло в Подольске.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы, устанавливаются иные эпизоды их криминальной деятельности.
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов
24 июля, 11:26
 
ПроисшествияПодольскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала