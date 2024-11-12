https://ria.ru/20241112/podolsk-1983267000.html

В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств

В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств - РИА Новости, 12.11.2024

В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств

Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:55

2024-11-12T12:55

2024-11-12T12:55

происшествия

подольск

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четверо ранее судимых мужчин, изображая полицейских, вымогали крупные суммы у людей, которых они ловили у ими же устроенных закладок в Подольске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Творческий путь" квартета ранее судимых жителей разных регионов завершился в отделе полиции. Злоумышленники, которые в корыстных целях изображали сотрудников правоохранительных органов, были задержаны настоящими полицейскими", - сказала Волк. Предварительно установлено, что фигуранты сделали муляж пакета с несколькими разовыми дозами наркотика и спрятали его в тайник. Затем через мессенджер опубликовали объявление о продаже мефедрона. На него откликнулись двое иностранных граждан, которым сообщили координаты закладки. Рядом с тайником фигуранты поставили фотоловушку. Это позволило им сразу получить информацию о том, что мигранты пришли за наркотиком. Злоумышленники приехали к месту схрона, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на иностранцев наручники и избили их, угрожая похожим на пистолет предметом. Затем посадили потерпевших в автомобиль и за освобождение от уголовной ответственности потребовали у них два миллиона рублей. "Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъят реквизит для криминальных постановок: два травматических пистолета, патроны к ним, муляж гранаты, служебное удостоверение с признаками подделки, пакет с поваренной солью и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк. На видео в телеграм канале "МВД Медиа" она уточнила, что задержание произошло в Подольске. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы, устанавливаются иные эпизоды их криминальной деятельности.

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

https://ria.ru/20241031/ekaterinburg-1981073207.html

https://ria.ru/20240724/dengi-1961651797.html

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)