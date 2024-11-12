https://ria.ru/20241112/podmoskove-1983365938.html

В Подмосковье задержали подростков после незаконной поездки на каршеринге

В Подмосковье задержали подростков после незаконной поездки на каршеринге - РИА Новости, 12.11.2024

В Подмосковье задержали подростков после незаконной поездки на каршеринге

Четыре подростка задержаны в Подмосковье после поездки на машине каршеринга по аккаунту отца одного из них, прокуратура ведет проверку, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:55

2024-11-12T17:55

2024-11-12T18:08

происшествия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четыре подростка задержаны в Подмосковье после поездки на машине каршеринга по аккаунту отца одного из них, прокуратура ведет проверку, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.По предварительной информации, во вторник четверо 14-летних подростков увидели на улице в поселке Дрожжино припаркованный автомобиль каршеринга и решили на нем покататься. Отмечается, что с помощью аккаунта отца одного из них подростки смогли открыть машину и тронуться в путь, но были замечены сотрудниками Росгвардии и задержаны."Видновская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль проверку по данному факту. В настоящее время полицейские установили личности подростков, опрашиваются их родители и очевидцы произошедшего.Как уточнила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, подростки будут поставлены на профилактический учет, также к ответственности будут привлечены их родители.

https://ria.ru/20241112/ugon-1983240817.html

https://ria.ru/20241012/skoda-1977736651.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия