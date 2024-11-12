https://ria.ru/20241112/podmoskove-1983365938.html
В Подмосковье задержали подростков после незаконной поездки на каршеринге
В Подмосковье задержали подростков после незаконной поездки на каршеринге - РИА Новости, 12.11.2024
В Подмосковье задержали подростков после незаконной поездки на каршеринге
Четыре подростка задержаны в Подмосковье после поездки на машине каршеринга по аккаунту отца одного из них, прокуратура ведет проверку, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:55
2024-11-12T17:55
2024-11-12T18:08
происшествия
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татьяна петрова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четыре подростка задержаны в Подмосковье после поездки на машине каршеринга по аккаунту отца одного из них, прокуратура ведет проверку, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.По предварительной информации, во вторник четверо 14-летних подростков увидели на улице в поселке Дрожжино припаркованный автомобиль каршеринга и решили на нем покататься. Отмечается, что с помощью аккаунта отца одного из них подростки смогли открыть машину и тронуться в путь, но были замечены сотрудниками Росгвардии и задержаны."Видновская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль проверку по данному факту. В настоящее время полицейские установили личности подростков, опрашиваются их родители и очевидцы произошедшего.Как уточнила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, подростки будут поставлены на профилактический учет, также к ответственности будут привлечены их родители.
https://ria.ru/20241112/ugon-1983240817.html
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происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Подмосковье задержали подростков после незаконной поездки на каршеринге
В Подмосковье задержали четырех подростков после поездки на машине каршеринга