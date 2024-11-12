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В Подмосковье можно будет подать заявку на ремонт газового оборудования - РИА Новости, 12.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:56 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/podmoskove-1983319944.html
В Подмосковье можно будет подать заявку на ремонт газового оборудования
В Подмосковье можно будет подать заявку на ремонт газового оборудования - РИА Новости, 12.11.2024
В Подмосковье можно будет подать заявку на ремонт газового оборудования
Подать заявку на проверку и ремонт газового оборудования в Подмосковье станет возможно через региональный портал госуслуг, кроме того, через "Госуслуги" теперь... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:56
2024-11-12T15:56
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
мособлгаз
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подать заявку на проверку и ремонт газового оборудования в Подмосковье станет возможно через региональный портал госуслуг, кроме того, через "Госуслуги" теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Подать заявку на проверку, ремонт и пусконаладку газового оборудования в Подмосковье можно будет через региональный портал госуслуг. Кроме того, в рамках пилотного проекта, реализуемого Московской областью совместно с правительством РФ, там же жители смогут переоформить договор на поставку газа", - сообщили в пресс-службе. Жителю региона необходимо подать заявление для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования через региональный портал госуслуг. Ранее возможность сделать это онлайн была только на сайте "Мособлгаза". Также договор теперь можно подписать с помощью госключа, если же у пользователя нет электронной подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки. В течение десяти рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Раньше же за ним нужно было идти в офис газораспределительной организации либо ждать, когда бумагу принесет газовщик. За счет электронного обмена данными граждане будут избавлены от необходимости собирать и прикладывать к заявке какие-либо документы. Кроме того, у жителей появится возможность в режиме онлайн отслеживать статус исполнения заявки на обслуживание газового оборудования. "Цифра" позволяет жителям быстрее и проще подавать заявки, поскольку многие данные будут подгружаться автоматически. А в скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. По регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. Кроме того, через региональный портал Госуслуг теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241112/podmoskove-1983293527.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, мособлгаз
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Мособлгаз

В Подмосковье можно будет подать заявку на ремонт газового оборудования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подать заявку на проверку и ремонт газового оборудования в Подмосковье станет возможно через региональный портал госуслуг, кроме того, через "Госуслуги" теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Подать заявку на проверку, ремонт и пусконаладку газового оборудования в Подмосковье можно будет через региональный портал госуслуг. Кроме того, в рамках пилотного проекта, реализуемого Московской областью совместно с правительством РФ, там же жители смогут переоформить договор на поставку газа", - сообщили в пресс-службе.
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Жителю региона необходимо подать заявление для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования через региональный портал госуслуг. Ранее возможность сделать это онлайн была только на сайте "Мособлгаза". Также договор теперь можно подписать с помощью госключа, если же у пользователя нет электронной подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки. В течение десяти рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Раньше же за ним нужно было идти в офис газораспределительной организации либо ждать, когда бумагу принесет газовщик.
За счет электронного обмена данными граждане будут избавлены от необходимости собирать и прикладывать к заявке какие-либо документы. Кроме того, у жителей появится возможность в режиме онлайн отслеживать статус исполнения заявки на обслуживание газового оборудования.
"Цифра" позволяет жителям быстрее и проще подавать заявки, поскольку многие данные будут подгружаться автоматически. А в скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. По регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. Кроме того, через региональный портал Госуслуг теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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