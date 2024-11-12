https://ria.ru/20241112/podmoskove-1983293527.html
Новый сервис по оформлению фасада зданий создали на регпортале Подмосковья
Новый сервис по оформлению фасада зданий создали на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 12.11.2024
Новый сервис по оформлению фасада зданий создали на регпортале Подмосковья
На региональном портале Подмосковья к услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений подключили новый сервис, РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:26
2024-11-12T14:26
2024-11-12T14:26
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья к услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений подключили новый сервис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий Московской области. Так, сервис автоматически выводит на экран выбранный цвет и исключает необходимость самостоятельного поиска информации в каталогах. "Оформить колористический паспорт в Подмосковье стало проще благодаря оптимизации услуги. Новые онлайн-сервисы позволят сократить время на заполнение заявки. Если пользователь выбирает цвет фасада или отмечает ограждение, которое хотел бы установить, то сервис отображает эти картинки, а в случае с ограждением автоматически заполняет цвет, материал, текстуру, тип и другие параметры", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Колористический паспорт содержит сведения о цветовом решении и об отделке фасада, а любое изменение в облике объекта недвижимости требует обязательного согласования. Услуга "Проектные решения по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений" доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование". Данная услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.
https://ria.ru/20241112/chay-1983280654.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья к услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений подключили новый сервис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий Московской области.
Так, сервис автоматически выводит на экран выбранный цвет и исключает необходимость самостоятельного поиска информации в каталогах.
"Оформить колористический паспорт в Подмосковье стало проще благодаря оптимизации услуги. Новые онлайн-сервисы позволят сократить время на заполнение заявки. Если пользователь выбирает цвет фасада или отмечает ограждение, которое хотел бы установить, то сервис отображает эти картинки, а в случае с ограждением автоматически заполняет цвет, материал, текстуру, тип и другие параметры", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Колористический паспорт содержит сведения о цветовом решении и об отделке фасада, а любое изменение в облике объекта недвижимости требует обязательного согласования. Услуга "Проектные решения по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений" доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование".
Данная услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.