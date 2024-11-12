В Курской области министры проведут приемы для вынужденных переселенцев
Министры в Курской области проведут личные приемы для вынужденных переселенцев
© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
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КУРСК, 12 ноя – РИА Новости. Министры Курской области проведут личные приемы для вынужденных переселенцев, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что по его поручению в креативном кластере "Поток" организован личный приём вынужденных переселенцев.
"С завтрашнего дня здесь ежедневно с 09.00 до 18.00 будут вести приём представители регионального правительства и профильных министерств. Утверждён график работы должностных лиц на эту неделю", - сообщил Смирнов.
В среду приём будет вести заместитель губернатора Сергей Стародубцев, 14 ноября на вопросы жителей приграничья будет отвечать врио министра строительства Курской области Александр Афонин, 15 ноября – министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин, 16 ноября – министр архитектуры и градостроительства Сергей Чернов, 17 ноября приём проведёт заместитель председателя правительства – председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.
"Вместе с ними ежедневно в пункте личного приёма вынужденных переселенцев будут работать специалисты региональных министерств социального обеспечения, материнства и детства, здравоохранения, строительства, а также представители юридического департамента Курской области. Они дадут компетентные ответы на все обращения", - проинформировал глава региона.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.