Иран и Турция договорились провести переговоры по Сирии в 2025 году
Россия, Иран и Турция договорились о следующем раунде переговоров по Сирии
Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, Иран и Турция договорились провести следующий раунд астанинских переговоров по Сирии в первой половине 2025 года, говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 22-й Международной встречи по Сирии в "астанинском формате".
"Договорились провести 23-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2025 года", - сказано в документе.
Кроме того, стороны подтвердили планы по проведению в России саммита стран-гарантов астанинского процесса.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Переговоры по Сирии в астанинском формате
11 ноября, 00:36