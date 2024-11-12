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Иран и Турция договорились провести переговоры по Сирии в 2025 году - РИА Новости, 12.11.2024
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12:48 12.11.2024 (обновлено: 13:11 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/peregovory-1983265667.html
Иран и Турция договорились провести переговоры по Сирии в 2025 году
Иран и Турция договорились провести переговоры по Сирии в 2025 году - РИА Новости, 12.11.2024
Иран и Турция договорились провести переговоры по Сирии в 2025 году
Россия, Иран и Турция договорились провести следующий раунд астанинских переговоров по Сирии в первой половине 2025 года, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:48
2024-11-12T13:11
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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, Иран и Турция договорились провести следующий раунд астанинских переговоров по Сирии в первой половине 2025 года, говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 22-й Международной встречи по Сирии в "астанинском формате". "Договорились провести 23-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2025 года", - сказано в документе. Кроме того, стороны подтвердили планы по проведению в России саммита стран-гарантов астанинского процесса.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20241112/astana-1983266443.html
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в мире, россия, сирия, иран, турция, оон
В мире, Россия, Сирия, Иран, Турция, ООН
Иран и Турция договорились провести переговоры по Сирии в 2025 году

Россия, Иран и Турция договорились о следующем раунде переговоров по Сирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Россия, Иран и Турция договорились провести следующий раунд астанинских переговоров по Сирии в первой половине 2025 года, говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 22-й Международной встречи по Сирии в "астанинском формате".
"Договорились провести 23-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2025 года", - сказано в документе.
Астана - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Анкара, Москва и Тегеран намерены продолжать сотрудничество по Сирии
Вчера, 12:52
Кроме того, стороны подтвердили планы по проведению в России саммита стран-гарантов астанинского процесса.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Участники девятнадцатого раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астанинском формате - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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11 ноября, 00:36
 
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