https://ria.ru/20241112/pediatr-1983306770.html

Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об армии

Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 12.11.2024

Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об армии

Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 года колонии педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:19

2024-11-12T15:19

2024-11-12T18:22

москва

происшествия

россия

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 года колонии педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции."Буяновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — рассказал собеседник агентства.В минувшую пятницу прокурор во время прений сторон попросил приговорить обвиняемую к шести годам колонии, а также на пять лет после освобождения запретить ей администрировать сайты.По версии следствия, на прием к Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с семилетним ребенком. Узнав, что его отец погиб в зоне специальной военной операции, врач заявила, что Вооруженные силы Украины действовали правомерно.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Судебный процесс начался в мае, на первом заседании Буянова вину не признала. Ее защита настаивала на оправдательном приговоре.Сперва женщина находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса ("Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России"), а Тушинский райсуд арестовал ее.

https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html

https://ria.ru/20241107/gozman-1982428352.html

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