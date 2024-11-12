https://ria.ru/20241112/patent-1983366028.html

Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить на 39,4% в Верхневолжье

Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить на 39,4% в Верхневолжье - РИА Новости, 12.11.2024

Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить на 39,4% в Верхневолжье

Стоимость патента для трудовых мигрантов планируют увеличить на территории Тверской области в следующем году почти на 40%, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:55

2024-11-12T17:55

2024-11-12T17:55

тверская область

игорь руденя

тверская область

мигранты

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стоимость патента для трудовых мигрантов планируют увеличить на территории Тверской области в следующем году почти на 40%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Предполагается, что стоимость увеличится до 14 973 рублей – на 39,4% выше нынешнего уровня. Соответствующая законодательная инициатива губернатора Игоря Рудени была рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства. "У нас сегодня очень высокие требования к трудовым мигрантам. Сохраняем тенденцию и находимся в первой тройке по стоимости патентов в Российской Федерации. Для сохранения демографии и самостоятельного развития надо планку поднимать. В каком -то смысле это и ограничительные меры", – сказал Руденя, его слова приводится в пресс-службе. Далее инициатива будет рассмотрена областным Законодательным Собранием. Правительство Тверской области последовательно решает задачу по снижению числа задействованных в экономике региона иностранных граждан. Данная работа проводится в интересах коренного населения: высвобождаются рабочие места, которые могут занять жители Верхневолжья, в том числе молодежь. Наряду с введением запрещенных видов экономической деятельности для иностранцев в регионе с 2016 года планомерно увеличивается стоимость патента – сегодня она самая высокая в Центральном федеральном округе, говорится в сообщении регионального правительства. В Тверской области принято постановление губернатора, утверждающее перечень видов деятельности, по которым запрещено привлекать наемных работников - иностранных граждан. Запрещено использование иностранной рабочей силы по более чем 30 видам экономической деятельности: в сферах предоставления финансовых услуг, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимым имуществом, в деятельности сухопутного пассажирского, автомобильного и грузового транспорта, в области архитектуры, строительства гидротехнических сооружений. Кроме того, запрет касается сфер образования и здравоохранения, деятельности по уходу с обеспечением проживания и по подбору персонала и других направлений. При этом разрешено привлекать иностранную рабочую силу по ряду видов экономической деятельности. Это в основном неквалифицированные рабочие места: мигранты могут устроиться подсобными и кухонными рабочими, уборщиками территорий, грузчиками, бетонщиками и так далее.

https://ria.ru/20241112/nalogooblozhenie-1983347050.html

https://ria.ru/20241112/tver-1983311675.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, мигранты