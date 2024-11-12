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В Оренбурге установили личность девочки, делавшей селфи на кладбище - РИА Новости, 12.11.2024
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11:34 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/orenburg-1983248914.html
В Оренбурге установили личность девочки, делавшей селфи на кладбище
В Оренбурге установили личность девочки, делавшей селфи на кладбище - РИА Новости, 12.11.2024
В Оренбурге установили личность девочки, делавшей селфи на кладбище
Полицейские составили административный протокол в отношении родителей девочки, которая делала селфи на фоне захоронений на кладбище в Оренбурге и выкладывала... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:34
2024-11-12T11:34
происшествия
оренбург
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УФА, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские составили административный протокол в отношении родителей девочки, которая делала селфи на фоне захоронений на кладбище в Оренбурге и выкладывала фотографии в соцсети, сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлены фотографии, на которых рядом с местами захоронения в годы Великой Отечественной войны кладбища на проспекте Победы Оренбурга позирует неизвестная, а также размещена нецензурная надпись. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность неизвестной. Ею оказалась 15-летняя жительница Оренбургского района", - говорится в сообщении. В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Уточняется, что санкция статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 500 рублей. "Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Инспекторами по делам несовершеннолетних будет организована индивидуально-профилактическая работа с подростком и её родителями", - добавили в областной полиции. В соцсетях публикуют видео, в котором девочка приносит свои извинения.
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происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
В Оренбурге установили личность девочки, делавшей селфи на кладбище

Родителей девочки, делавшей селфи на кладбище в Оренбурге, могут оштрафовать

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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УФА, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские составили административный протокол в отношении родителей девочки, которая делала селфи на фоне захоронений на кладбище в Оренбурге и выкладывала фотографии в соцсети, сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлены фотографии, на которых рядом с местами захоронения в годы Великой Отечественной войны кладбища на проспекте Победы Оренбурга позирует неизвестная, а также размещена нецензурная надпись. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность неизвестной. Ею оказалась 15-летняя жительница Оренбургского района", - говорится в сообщении.
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В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Уточняется, что санкция статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 500 рублей.
"Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Инспекторами по делам несовершеннолетних будет организована индивидуально-профилактическая работа с подростком и её родителями", - добавили в областной полиции.
В соцсетях публикуют видео, в котором девочка приносит свои извинения.
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