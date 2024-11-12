https://ria.ru/20241112/ognivo-1983390606.html
Сказка "Огниво" собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате
Сказка "Огниво" собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате - РИА Новости, 12.11.2024
Сказка "Огниво" собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате
Сказочный фильм "Огниво" заработал в российском прокате более одного миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:33
2024-11-12T19:33
2024-11-12T19:34
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сказочный фильм "Огниво" заработал в российском прокате более одного миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссер Александра Войтинского вышла в широкий прокат в России 24 октября. "Общие сборы - 1 000 091 506 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Фильм стал восьмым российским релизом, собравшим в прокате свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года. Ранее такого результата достигли фильмы "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", " Бременские музыканты ", "Летучий корабль", "Лёд 3", "Сто лет тому вперед" и мультфильм "Три богатыря и Пуп земли".
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россия, александр войтинский, фонд кино
Культура, Россия, Александр Войтинский, Фонд кино
Сказка "Огниво" собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате
Сказочный фильм "Огниво" в российском прокате собрал более миллиарда рублей