https://ria.ru/20241112/ognivo-1983390606.html

Сказка "Огниво" собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате

Сказка "Огниво" собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате - РИА Новости, 12.11.2024

Сказка "Огниво" собрала более одного миллиарда рублей в кинопрокате

Сказочный фильм "Огниво" заработал в российском прокате более одного миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:33

2024-11-12T19:33

2024-11-12T19:34

культура

россия

александр войтинский

фонд кино

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сказочный фильм "Огниво" заработал в российском прокате более одного миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссер Александра Войтинского вышла в широкий прокат в России 24 октября. "Общие сборы - 1 000 091 506 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Фильм стал восьмым российским релизом, собравшим в прокате свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года. Ранее такого результата достигли фильмы "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", " Бременские музыканты ", "Летучий корабль", "Лёд 3", "Сто лет тому вперед" и мультфильм "Три богатыря и Пуп земли".

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россия, александр войтинский, фонд кино