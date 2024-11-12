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Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 12.11.2024 (обновлено: 13:33 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983276242.html
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти - РИА Новости, 12.11.2024
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки во вторник увеличилось до шести, еще три человека пострадали в Украинске, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:24
2024-11-12T13:33
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки во вторник увеличилось до шести, еще три человека пострадали в Украинске, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших мирных жителях в результате обстрела города во вторник украинскими войсками."Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по улице Ленина пострадали шесть человек: женщины 1947, 1966 и 1968 годов рождения и мужчины 1955, 1953 и 1994 годов рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в населенном пункте Украинск Красноармейского муниципального округа, по улице Перовмайской из-за обстрела ВСУ пострадали еще трое мужчин 1963, 1968 и 1979 годов рождения.Уточняется, что Украинск был обстрелян во вторник в 7.00 мск двумя снарядами калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти

СЦКК ДНР: число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до 9

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки во вторник увеличилось до шести, еще три человека пострадали в Украинске, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших мирных жителях в результате обстрела города во вторник украинскими войсками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по улице Ленина пострадали шесть человек: женщины 1947, 1966 и 1968 годов рождения и мужчины 1955, 1953 и 1994 годов рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в населенном пункте Украинск Красноармейского муниципального округа, по улице Перовмайской из-за обстрела ВСУ пострадали еще трое мужчин 1963, 1968 и 1979 годов рождения.
Уточняется, что Украинск был обстрелян во вторник в 7.00 мск двумя снарядами калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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