https://ria.ru/20241112/obstrel-1983276242.html

Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти

Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти - РИА Новости, 12.11.2024

Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки и Украинска выросло до девяти

Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки во вторник увеличилось до шести, еще три человека пострадали в Украинске, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:24

2024-11-12T13:24

2024-11-12T13:33

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983260746_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_9dbf256216918c4862c40cc6dc78fd99.jpg

ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки во вторник увеличилось до шести, еще три человека пострадали в Украинске, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших мирных жителях в результате обстрела города во вторник украинскими войсками."Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по улице Ленина пострадали шесть человек: женщины 1947, 1966 и 1968 годов рождения и мужчины 1955, 1953 и 1994 годов рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в населенном пункте Украинск Красноармейского муниципального округа, по улице Перовмайской из-за обстрела ВСУ пострадали еще трое мужчин 1963, 1968 и 1979 годов рождения.Уточняется, что Украинск был обстрелян во вторник в 7.00 мск двумя снарядами калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия