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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
В центре Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками ранена мирная жительница и поврежден автобус, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:36
2024-11-12T12:36
2024-11-12T12:36
специальная военная операция на украине
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иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. В центре Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками ранена мирная жительница и поврежден автобус, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки с позиций украинских нацистов ранена мирная гражданка", - написал Приходько в Telegram-канале. Он отметил, что также поврежден автобус маршрута №28А из-за обстрела кассетными боеприпасами. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.25 мск украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Приходько: при украинском обстреле центра Горловки пострадала мирная жительница