https://ria.ru/20241112/obstrel-1983261984.html

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.11.2024

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

В центре Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками ранена мирная жительница и поврежден автобус, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:36

2024-11-12T12:36

2024-11-12T12:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. В центре Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками ранена мирная жительница и поврежден автобус, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки с позиций украинских нацистов ранена мирная гражданка", - написал Приходько в Telegram-канале. Он отметил, что также поврежден автобус маршрута №28А из-за обстрела кассетными боеприпасами. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.25 мск украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия